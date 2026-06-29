L'AMF publie les résultats annuels des institutions financières et des agents d'évaluation du crédit pour l'année 2025

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) présente aujourd'hui les données et les principaux indicateurs des institutions financières et des agents d'évaluation du crédit pour l'année 2025. Remplaçant le rapport annuel publié par le passé, la nouvelle mouture propose à la fois les données brutes et les principaux indicateurs financiers issus des analyses des divulgations financières reçues. Par la même occasion, l'AMF diffuse également son Rapport sur la tarification en assurance automobile.

Les données et les indicateurs brossent un portrait des activités des secteurs de l'assurance, des coopératives de services financiers, des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne ainsi que des agents d'évaluation du crédit au cours de la dernière année.

« Les résultats témoignent de la résilience, de la solidité et de l'efficacité de l'encadrement du secteur financier québécois, le tout au bénéfice du traitement équitable des clients », a déclaré Patrick Déry, surintendant des institutions financières de l'AMF.

Les principaux indicateurs sont publiés sur le site Web de l'AMF sous les thèmes suivants :

Les modifications apportées en matière d'autorisation;

Le secteur des assurances;

Le secteur des coopératives de services financiers;

Le secteur des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne;

Le secteur des agents d'évaluation du crédit.

Données financières

De plus, les données financières des institutions financières sont désormais disponibles sur Données Québec. Cette diffusion vise à en accroître l'accessibilité et à en faciliter l'utilisation grâce à un format convivial permettant leur manipulation et leur analyse.

Rapport sur la tarification en assurance automobile

Quant au Rapport sur la tarification en assurance automobile, l'AMF poursuit la diffusion du résultat de son analyse des données et renseignements concernant l'expérience des assureurs automobiles. Le rapport est disponible dans la même section que les résultats annuels.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers