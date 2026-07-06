Appel de candidatures pour le comité consultatif sur la pratique des représentants

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) sollicite des candidatures en vue de pourvoir deux postes au sein de son comité consultatif sur la pratique des représentants (CCPR) dont l'exercice est régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Dans le cadre du présent appel de candidatures, l'AMF encourage particulièrement les candidatures de personnes œuvrant dans les domaines du courtage hypothécaire, de la planification financière et de l'assurance de dommages.

Mandat du CCPR

Le CCPR est un forum de discussion entre l'AMF et les intervenants de l'industrie de la distribution de produits et services financiers. Il permet à ceux-ci de fournir un éclairage pratique sur leur domaine, de favoriser un dialogue ouvert avec l'AMF et de contribuer aux objectifs de cette dernière visant notamment à élaborer un encadrement moderne, adapté et inspiré des meilleures pratiques.

Le CCPR est constitué et coordonné par l'AMF. Il est composé d'au plus quinze membres externes issus de divers secteurs liés au domaine de la distribution de produits et services financiers au Québec, puis de représentants de l'AMF.

Le mandat des membres du CCPR est d'une durée initiale d'au plus deux ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'AMF. Les rencontres, au nombre de quatre à six par année, sont planifiées avec les membres. La fréquence et la durée de ces rencontres peuvent varier selon les sujets d'actualité, les initiatives ou les projets en cours.

Profil des membres recherchés

Afin d'assurer une contribution optimale aux travaux du CCPR, les personnes recherchées doivent se distinguer par leur vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et leur connaissance de la réglementation applicable en matière de distribution de produits et services financiers.

L'AMF sollicite spécialement des candidatures dans les disciplines du courtage hypothécaire, de la planification financière et de l'assurance de dommages.

Les personnes intéressées à joindre le CCPR peuvent consulter l'appel de candidatures. La date limite pour poser sa candidature est le 4 août 23h59.

L'AMF favorise la diversité au sein de ses comités consultatifs et s'engage à améliorer la représentativité de celle-ci sous toutes ses formes.

Toute personne intéressée pourra faire l'objet d'une enquête de probité et de vérifications d'antécédents judiciaires dans le cadre de l'évaluation de sa candidature.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers