Nomination d'Alan MacKenzie en tant que PDG du groupe des Marchés canadiens

« Nous sommes très heureux d'accueillir Alan MacKenzie en tant que dirigeant stratégique au Canada », a déclaré John Gates, PDG, Marchés, JLL Amériques. « Il s'agit d'une embauche déterminante pour nos opérations au Canada et dans toute la région des Amériques. Le marché canadien offre un grand potentiel et, grâce au leadership exceptionnel d'Alan, nous continuerons de miser sur notre prépondérance commerciale et numérique dans toute la région ».

Fort de plus de 30 ans d'expérience, Alan œuvrait auparavant au sein de Conseillers immobiliers Triovest, une entreprise de conseil et d'investissement en immobilier commercial qui gère des actifs de plus de 10 milliards $. Alan a occupé le poste de président de Triovest pendant trois ans, y ayant également assumé les fonctions de directeur des investissements et de directeur des opérations. Chez Triovest, M. MacKenzie avait le mandat de créer de la valeur pour les clients internes et externes grâce à une approche centrée sur les résultats. Il s'est joint à Triovest dans la foulée de l'acquisition de MacKenzie Goulais, la firme de services-conseils en commerce de détail et en investissement qu'il avait créée en 2001. Il avait commencé sa carrière en tant que courtier chez CBRE.

« J'ai été attiré par la marque globale de JLL, sa plateforme internationale, son envergure et l'excellence de ses employés », a déclaré MacKenzie. « J'ai hâte d'accroître les activités actuelles de JLL, de développer notre présence dans de nouveaux créneaux verticaux et de fournir un produit à valeur ajoutée supérieure à notre portefeuille de clients actuels et éventuels. Je suis impressionné par l'investissement de JLL dans la technologie et l'innovation, et j'ai hâte de diriger les futurs progrès de l'entreprise dans ces domaines ».

Depuis 2012, JLL Canada a connu une croissance exponentielle, générant une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 1 400 %, en plus d'étendre sa présence au pays grâce à ses neuf bureaux à travers le pays. M. MacKenzie continuera de promouvoir la croissance et la vision de JLL Canada en matière d'innovation immobilière.

À propos de JLL

JLL (NYSE: JLL) est l'une des principales entreprises de services professionnels et de gestion d'investissements immobiliers au monde. Notre vision est de réinventer le monde de l'immobilier et de créer des opportunités enrichissantes ainsi que des espaces propices à la réalisation des ambitions de chacun. Nous souhaitons bâtir un avenir meilleur pour nos clients, nos employés et nos communautés. JLL est l'une des sociétés faisant partie du palmarès « Fortune 500 » et, en 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards $. Au 31 mars 2019, JLL exerçait ses activités dans plus de 80 pays et disposait d'un effectif mondial de plus de 91 000 personnes. JLL est le nom de marque et une marque déposée de Jones Lang LaSalle, inc. Pour plus d'informations, visitez ir.jll.com

