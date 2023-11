TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD est heureux d'annoncer la nomination d'Alan MacGibbon à titre de président du conseil d'administration. M. MacGibbon entrera en fonction le 1er février 2024 et succédera à Brian Levitt qui quittera aussi son poste d'administrateur à la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires de la TD, le 18 avril 2024. M. Levitt a été nommé au conseil d'administration de la TD en 2008 et occupe les fonctions de président depuis 2011.

« La brillante carrière d'Alan en affaires et le respect que lui vouent les administrateurs et la direction de la TD lui permettront de guider le conseil d'administration vers l'avenir, affirme M. Levitt. Ce fut un honneur pour moi de siéger comme président et je tiens à remercier le conseil, les membres de l'équipe de la haute direction et les collègues de la TD pour leur soutien et leur engagement au fil des ans. »

« Je suis reconnaissant de la confiance que me témoigne le conseil et je me réjouis à la perspective de collaborer avec mes collègues administrateurs pour assurer la réussite continue de la Banque, déclare M. MacGibbon. Au nom du conseil, je remercie Brian pour son service à la TD. »

Administrateur indépendant depuis 2014, M. MacGibbon a siégé au Comité de gouvernance du conseil d'administration et préside le Comité d'audit depuis 2016. Il siège également au conseil d'administration de TD Bank, aux États-Unis.

M. MacGibbon a été associé directeur et chef de la direction de Deloitte s.r.l. (Canada) et a également été directeur général mondial, Qualité, stratégie et communications de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Il est titulaire d'un grade de premier cycle en administration des affaires et d'un doctorat honorifique de l'Université du Nouveau-Brunswick. Il est comptable professionnel agréé, comptable agréé et Fellow de l'Institut des comptables professionnels agréés de l'Ontario.

Étant donné la nomination de M. MacGibbon à titre de président du conseil d'administration, Nancy Tower deviendra présidente du Comité d'audit. Mme Tower est administratrice indépendante depuis juin 2022.

À propos du Groupe Banque TD

