Nomination au conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW/ - Assurer l'exploitation sécuritaire et efficace des ponts fédéraux de la région de Montréal est essentiel pour faciliter les déplacements des résidents et des visiteurs dans toute la région, ainsi que pour garantir a circulation de millions de dollars de marchandises au pays chaque jour.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Henri-Jean Bonnis au conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

Il remplace M. Dominique Bouchard, dont le mandat au conseil d'administration expire le 17 juin 2019. Le ministre Champagne a remercié M. Bouchard pour son dévouement au service de l'organisation et lui a souhaité bonne chance dans ses projets futurs.

M. Bonnis compte plus de 15 années d'expérience diversifiée dans les domaines de la planification des investissements, de l'administration de programmes, et de l'administration et la gestion de projets. Il est actuellement président fondateur du cabinet du conseil stratégique Adsum. Il a également conseillé stratégiquement des organisations telles que : Investissements PSP, Aequo, Fonds de solidarité FTQ, Banque Nationale Groupe Financier et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

M. Bonnis possède également une vaste expérience à titre de membre de divers conseils d'administration. Il est actuellement président du conseil d'administration du chapitre de Montréal du Project Management Institute et. Auparavant, il était vice-président du conseil d'administration du Théâtre de Quat'Sous, à Montréal, un poste qu'il a occupé jusqu'en décembre 2018, et il a siégé au conseil d'administration d'Ambulance Saint-Jean du Québec, du Centre local de développement de Lachine Affaires et de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale des ingénieurs de Montréal.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.



Citation

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de M. Bonnis au conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI). La société PJCCI joue un rôle extrêmement important pour assurer la sécurité et la durabilité des ponts fédéraux de Montréal, et l'expertise financière et l'expérience de M. Bonnis en gestion de projets seront des atouts considérables pour l'organisation dans l'accomplissement de son mandat. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La société PJCCI, une société d'État indépendante du gouvernement, rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

La société PJCCI est propriétaire-exploitante de cinq corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal :

le pont Champlain et l'estacade;

le pont Jacques-Cartier;



le tunnel de Melocheville ;

le pont Honoré- Mercier (portion fédérale);

l'autoroute Bonaventure (portion fédérale).

