Nomination à la présidence de l'Office des professions du Québec : Le CIQ félicite Mme Dominique Derome

MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) salue la nomination de Mme Dominique Derome à la présidence de l'Office des professions du Québec (OPQ).

Se positionnant comme un facilitateur entre l'OPQ et les 46 ordres professionnels qu'il représente, le CIQ offre sa pleine collaboration à la nouvelle présidente. « Nous sommes ravis à l'idée de pouvoir poursuivre notre travail de collaboration avec Mme Dominique Derome et nous sommes convaincus que nos futurs échanges nous mèneront vers de nouvelles opportunités », affirme la présidente du CIQ, Mme Danielle Boué.

C'est à partir du 20 février prochain que Mme Derome prendra la barre de l'OPQ. Actuellement directrice des services administratifs, du secrétariat général et des communications de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, Dominique Derome a acquis une vaste expérience à titre de gestionnaire en plus d'avoir dirigé diverses organisations détenant un rôle essentiel auprès de professions au Québec.

« La nomination de Dominique Derome à l'OPQ ainsi que l'arrivée d'une nouvelle ministre responsable des lois professionnelles, Mme Sonia Lebel, représente un belle opportunité pour travailler tous ensemble à la modernisation de notre système professionnel qui en a bien besoin », ajoute Mme Boué.

Le CIQ tient également à remercier Mme Diane Legault pour ses années de service auprès de l'OPQ. Rappelons que Mme Legault fut la première femme à occuper la fonction de présidente pour le système professionnel québécois.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 415 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements: Mélanie Bourcier, TACT, [email protected], Cell : 514-554-2635