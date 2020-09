Nomination à la CNESST

QUÉBEC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aujourd'hui au renouvellement du mandat de Mme Manuelle Oudar à titre de présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST). Cette nomination est faite sur recommandation du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, à la suite de la consultation d'organismes les plus représentatifs d'employeurs, de travailleurs et de travailleuses au Québec.

Mme Oudar fut nommée dès le premier jour de la création de la CNESST, le 1er janvier 2016, afin de mettre sur pied une seule commission pour tous les services en matière de travail au Québec en regroupant la Commission des normes du travail, la Commission de l'équité salariale et la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Elle a su relever avec brio le défi de fonder et concrétiser cette porte d'entrée unique en matière de travail. L'excellence des résultats de ce regroupement fut reconnue par l'Institut d'administration publique du Canada (IAPC) pour la gestion novatrice. L'Institut d'administration publique du Québec (IAPQ) lui a également décerné le Prix d'excellence de l'administration publique du Québec pour la création de la CNESST, une réussite au profit du secteur public et de la société.

Le conseil d'administration de la CNESST composé de 14 femmes et hommes représentant les milieux patronaux et syndicaux du Québec est paritaire. La proaction et l'innovation font partie de la vision mobilisatrice de Mme Oudar et les valeurs comme l'égalité, la diversité et le dialogue social lui sont chères.

« J'accepte avec engagement et fierté ce mandat renouvelé que me confie le gouvernement du Québec au service des travailleuses, travailleurs et employeurs. Les défis pour les prochaines années sont nombreux et diversifiés, spécialement dans le contexte exceptionnel de la pandémie de COVID-19. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

Les réalisations et le parcours exceptionnels de Mme Oudar ont été soulignés par les honneurs qu'elle a mérités en deux occasions : elle a reçu le prix Leadership remis par l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ), et a figuré dans le Top 100 des Canadiennes les plus influentes, établi par le Réseau des femmes exécutives (WXN).

Le conseil d'administration, et la grande équipe de près de 5 000 personnes employées de la CNESST expriment leur grande satisfaction à ce renouvellement, félicitent et remercient Mme Manuelle Oudar pour son leadership mobilisateur.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

