Nombreux chantiers avec entraves pour les cyclistes - Planifier vos itinéraires cyclables dans la région de Portneuf durant la saison estivale 2023

QUÉBEC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les cyclistes de la région de Portneuf que des chantiers routiers planifiés en 2023 occasionneront des entraves à la circulation sur plusieurs voies cyclables. Ainsi, les cyclistes doivent prévoir des détours plus ou moins importants ainsi que de la circulation sur certains tronçons de route recouverts de gravier. Des travaux auront lieu notamment sur les routes suivantes :

Routes 138, à Neuville , Portneuf et Cap-Santé;

, et Cap-Santé; Route 354, à Saint-Casimir et Saint-Raymond ;

et ; Route 363, à Saint-Casimir et Saint-Ubalde ;

et ; Route 365, à Pont-Rouge et Saint-Raymond ;

et ; Route 367, à Lac-Sergent , Saint-Raymond , Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard de Portneuf ;

, , Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard de ; Rue Principale, à Saint-Gilbert .

Le Ministère invite donc les amateurs de vélo à planifier adéquatement leurs déplacements dans cette région, tout au long de la saison 2023, en s'informant sur les entraves en cours et à venir. Pour se faire, il suffit de consulter les différentes plates-formes du Québec 511 (application mobile, site Web et téléphone).

D'autre part, pour la sécurité de tous les usagers et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Un comportement responsable et sécuritaire dans les nombreuses zones de travaux et le respect de la signalisation orange sont de mise, même en l'absence de travailleurs, car les conditions de circulation demeurent inhabituelles.

