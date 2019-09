Nombre record de nouveaux films présentés en salle au Québec

Les grands studios américains ont produit et distribué 17 % des nouveaux films ayant été projetés dans les salles du Québec en 2018, et ces films ont récolté 76 % des entrées, ce qui s'inscrit dans une tendance à la hausse depuis le creux de fréquentation de 54 % en 2004.

Les 82 nouveautés provenant de France constituent, pour leur part, 12 % des films présentés en salle au Québec en 2018, mais récoltent 3 % des entrées, le plus faible résultat depuis que les données par origine sont disponibles.

Part de marché des films québécois dans l'ensemble du Québec et dans les régions

Avec des entrées en salle de 1,8 M en 2018, la part de marché des films québécois s'élève à 9,2 % pour l'ensemble de la province. Les films québécois obtiennent une part de marché supérieure à 10 % dans toutes les régions du Québec, sauf à Laval (6 %) et à Montréal (5 %). Néanmoins, le nombre de nouveaux films québécois offerts en salle est plus élevé dans la métropole (88) et la Capitale‑Nationale (71) que dans les autres régions, où la moyenne est de 31.

Ces résultats sont tirés de la vingt-sixième édition de la publication Statistiques sur l'industrie du film et de la production télévisuelle indépendante, réalisée par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. La publication présente les résultats d'exploitation des films et contient de nombreuses autres statistiques. De plus, elle porte une attention particulière aux productions québécoises.

Cette publication peut être consultée sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca

Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Related Links

www.stat.gouv.qc.ca