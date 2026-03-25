LONDON, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - Vingt-deux finalistes ont été sélectionnés dans six catégories différentes dans le cadre des prix En-Tête et Mindset, qui récompensent l'excellence en journalisme sur la santé mentale en 2025. Les finalistes ont été choisis parmi un nombre record de candidats, francophones et anglophones, grâce à la création d'une troisième catégorie de prix - Le reportage sur les dépendances - qui s'ajoute aux deux catégories déjà bien établies dans chaque langue.

Le prix En-Tête pour le reportage sur les dépendances

Myriam Fimbry, SRC

Dans l'enfer de la drogue sur la Côte-Nord La drogue ne fait pas que des ravages en ville; c'est le cas en région aussi. Sur la Côte-Nord, au Québec, des trafiquants se livrent une guerre des territoires, semant la peur dans des quartiers paisibles de Sept-Îles. Rencontre avec un travailleur cocaïnomane en compagnie de l'acteur Mario Saint-Amand. (28 août 2025)

Caroline Touzin, La Presse

Morts de sans-abri: record tragique au Québec Ils sont morts dans l'espace public. Devant le porte d'un commerce. Dans le métro. Sans qu'aucun de ces drames ne fasse les manchettes. (6 septembre 2025)

Florence Morin-Martel, Le Devoir

Sortir des sentiers battus pour contrer la dépendance à la méthamphétamine Une étude teste deux ajouts à la thérapie standard : un incitatif financier et une médication, seuls ou combinés. (4 octobre 2025)

Amélie Mouton, SRC

Quitter le Nord, se perdre au Sud En novembre 2021, une femme originaire de Salluit, au Nunavik, décède sur le terrain d'un chantier de construction, au pied d'un des immeubles luxueux qui ont poussé non loin du square Cabot, à Montréal. (13 novembre 2025)

Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale chez les jeunes

Denis Wong, SRC

« Je n'étais plus un humain » : ces hommes brisés par la violence sexuelle Un homme sur dix au Canada aurait été victime d'une agression sexuelle durant son enfance ou son adolescence. (27 janvier 2025)

Philippe-Antoine Saulnier, SRC

Retrouver le goût de vivre… en pédiatrie psychiatrique Le reporter a visité l'unité de psychiatrie pédiatrique de l'hôpital Rivière-des-Prairies et rencontré trois adolescents qui y ont séjourné.

(2 avril 2025)

Marine Corniou, Québec Science

Mon PSY est une IA De plus en plus de gens se tournent vers des robots conversationnels ou des applications mobiles pour trouver du réconfort ou obtenir de l'aide en santé mentale. Ces outils, bien qu'attrayants, ne sont pas sans risque. (septembre 2025)

Florence Morin-Martel, Le Devoir

«Avoir une belle vie» après la psychose Pour briser les préjugés, un jeune homme a accepté que «Le Devoir» assiste à ses rencontres avec son équipe soignante.

Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail

Alexis Gacon, SRC

La bipolarité au travail Le monde du travail apprend petit à petit à faire de la place aux personnes qui vivent avec ce trouble et à mieux les comprendre. (8 juin 2025)

Danny Lemieux SRC

Survivre à un attentat terroriste La résilience est un mécanisme complexe. Une étude menée auprès de survivants des attentats de Paris met en lumière ce processus, qui va bien au-delà de la simple volonté. Rencontre avec des survivants de l'attentat du Bataclan. (9 novembre 2025)

Le prix Mindset pour le reportages sur les dépendances

Karen Pauls, CBC News: Ibogaine: The Last Trip?

Lucas-Matthew Marsh, The Toronto Star: I used to self-medicate with alcohol

Steven D'Souza, Eva Uguen-Csenge, Shelley Ayres, Emmanuel Marchand & Allya Davidson, CBC the fifth estate The Political War on Safe Drugs

Dr. Brian Goldman, Jennifer Warren & Colleen Ross CBC Radio - White Coat, Black Art, The Treatment Centre that Grief Built: Part 1 and Part 2

Le prix Mindset pour le reportage en santé mentale au travail

Jana G. Pruden The Globe and Mail: The Matriarchy with Muscles

Zosia Bielski The Globe and Mail: Despite a burnout crisis, Canadians are reluctant to rest. A new movement wants us to hit pause

Wendy-Ann Clarke and Robert Cribb Investigative Journalism Bureau / National Post: 'They make you doubt your sanity.'

Dr. Brian Goldman, Stephanie Dubois & Colleen Ross

CBC Radio - White Coat, Black Art: 'The air rescue team reinventing first responder support.'

Le Prix Mindset pour le reportage en santé mentale chez les jeunes

Jadine Ngan and Tahmeed Shafiq, avec des illustrations de Justin Poulsen, The Walrus: What Happens after a Death on Campus. "

Ann Dempsey Raven and Megan Ogilvie The Toronto Star: Failing Jade

Samuel Watt CBC North: After again declaring suicide a crisis in Nunavut, officials and advocates look for new solutions.

Erin Anderson Happiness reporter, The Globe & Mail: Doom-polling

«C'est encourageant de constater l'importance que prennent ces prix dans les deux langues officielles», dit Jane Hawkes, cofondatrice et productrice exécutive du Forum des journalistes canadiens sur la violence et les traumatismes. Le Forum publie des guides de reportage sur la santé mentale, destinés aux journalistes, et qui donnent leur nom aux prix.

Elle ajoute : «Nous œuvrons aussi à améliorer la sécurité et le bien-être mental des journalistes canadiens, notamment en aidant ceux qui n'en ont pas les moyens à obtenir une formation gratuite sur la sécurité en milieu hostile. Nous offrons également des services de consultation psychologique aux pigistes affectés par leur travail, mais qui ne bénéficient pas des avantages sociaux des salariés. Le traitement médiatique des sujets liés à la santé mentale en général et la gestion de ces enjeux dans notre industrie sont indissociables. Il est positif de constater que cette synergie se poursuit.»

Les remises de prix ont lieu en juin prochain, à Montréal pour les prix En-Tête, et à Ottawa pour les prix Mindset. Des discussions avec les récipiendaires de chaque catégorie auront également lieu lors de ces soirées.

Les prix En-Tête et Mindset sont parrainés par la division de la Colombie-Britannique de l'Association canadienne pour la santé mentale.

Trois éditions des guides imprimés pour le reportage en santé mentale ont été réalisées grâce au soutien financier de la Commission de la santé mentale du Canada. Le Forum conservait l'entière responsabilité éditoriale du contenu.

Certaines des activités du Forum sont soutenues par CBC News, la Société Radio-Canada, The Globe and Mail, Myriad Canada, ainsi que par des donateurs individuels. Nous remercions CNW pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca ou à communiquer avec Lise Villeneuve, au 514-895-2106, [email protected], ou encore Jane Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au 519-852-4946, [email protected]