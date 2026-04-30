LONDON, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - Les noms de six lauréats sont dévoilés pour les prix En-Tête et Mindset 2025. Sept autres journalistes ont reçu une mention honorable. Cette année, une nouvelle catégorie à fait son apparition. « Reportage sur les dépendances » s'ajoute aux catégories « Reportage sur la santé mentale au travail » et « Reportage sur la santé mentale des jeunes ». Les six catégories (trois en français, trois en anglais) ont été évaluées par des jurys indépendants composés d'anciens journalistes et d'experts du domaine.

Pour les reportages en français, les lauréats des prix En-Tête 2025 sont les suivants:

Reportage sur les dépendances:

Le premier prix est remis à Caroline Touzin de La Presse, pour Morts de sans-abri, record tragique au Québec , une série de trois reportages incluant C'est comme si elle était brisée . La série a été publiée le 16 septembre 2026. L'enquête de Caroline Touzin a révélé qu'au moins 108 personnes sont décédées en situation d'itinérance au Québec en 2024, et qu'environ la moitié d'entre elles ont succombé à une surdose accidentelle. La journaliste a choisi d'illustrer ce triste constat avec l'histoire de Roselie, 26 ans. Elle est l'un des « nouveaux visages » de cette crise, bien loin de l'image du vieil homme à la barbe hirsute, qui mendie au coin des rues. Sa mère, Colette Lelièvre, a accepté de s'entretenir avec La Presse pour souligner qu'un tel drame peut survenir dans n'importe quelle famille.

Une mention honorable dans cette catégorie a été attribuée à Amélie Mouton pour Quitter le Nord, se perdre au Sud , publié le 13 novembre 2025 par Radio-Canada Espaces autochtones. L'enquête approfondie d'Amélie retrace la vie d'Elisapee Pootootgook, une femme inuite de Salluit, au Nunavik, retrouvée morte près de la place Cabot à Montréal en novembre 2021. Elle met en lumière les circonstances de son décès, allant au-delà du cliché l'image d'une femme sans-abri ravagée par l'alcool, comme on en croise régulièrement à Montréal. L'article conteste le rapport du coroner sur son décès, qui avait conclu à une mort naturelle.

Reportage sur la santé mentale au travail

Le premier prix dans cette catégorie est attribué à Alexis Gacon pour La bipolarité au travail , diffusé à Radio-Canada Première le 8 juin 2025. Son reportage explore la réalité du monde du travail pour les personnes atteintes de troubles bipolaires. Il met en lumière une meilleure compréhension et une plus grande acceptation de cette maladie, grâce à l'ouverture des personnes qui en souffrent à parler ouvertement de leur condition. Il souligne également les obstacles persistants liés à la stigmatisation: des employeurs mal informés peuvent, par leur incompréhension, aggraver la situation précaire et la santé des personnes touchées.

Une mention honorable a été attribuée dans cette catégorie à Danny Lemieux, de l'émission Découverte à Radio-Canada, pour son reportage Survivre à une attaque terroriste , diffusé le 9 novembre 2025. Les attentats terroristes de Paris, le 13 novembre 2015, ont touché des lieux publics qui étaient aussi des lieux de travail, et ils ont coûté la vie à 133 personnes et fait 413 blessés. Quelques mois après cette tragédie, quelque 200 volontaires, principalement de jeunes survivants et témoins, ont été suivis par des chercheurs afin de comprendre le développement de la résilience dans le cerveau. Les scientifiques ont observé que la résilience est un mécanisme complexe qui dépasse largement la simple volonté. Après dix ans d'analyse, voici les résultats d'une étude remarquable sur le cerveau de personnes souffrant de trouble de stress post-traumatique (TSPT)

Reportage sur la santé mentale des jeunes

Le premier prix de cette catégorie est remis à Denis Wong, de Radio-Canada/Récits numériques pour « Je n'étais plus un humain » : ces hommes brisés par la violence sexuelle , publié le 27 janvier 2025. Au Canada, un homme sur dix a été victime d'agression sexuelle durant son enfance ou son adolescence. Leurs témoignages sont souvent minimisés, voire ridiculisés, surtout s'ils ont été agressés par une femme. Dans les Laurentides, un organisme brise les tabous en offrant un programme de thérapie de groupe de 57 séances, le plus long du genre au Québec, et les résultats impressionnent tant les participants que les experts.

Une mention honorable dans cette catégorie est décernée à Marine Corniou pour son article « Mon psychologue est une IA » , publié le 22 août 2025 dans la revue Québec Science. Cet article examine l'utilisation croissante des robots conversationnels comme outil de soutien en santé mentale, notamment chez les jeunes, en raison de l'accessibilité et du faible coût de ces outils d'IA. Il aborde les enjeux médicaux et éthiques liés à cet usage largement non réglementé.

Une autre mention honorable est décernée à Florence Morin-Martel pour « Avoir une belle vie après la psychose », paru dans Le Devoir, le 6 septembre 2025. Pour briser les préjugés, un jeune homme a accepté que Le Devoir assiste à ses rencontres avec son équipe soignante.

Pour les reportages en anglais, les lauréats des prix Mindset 2025 sont les suivants:

Reportage sur la santé mentale des jeunes

Le premier prix dans cette catégorie est décerné à la journaliste d'enquête Amy Dempsey Raven et à la journaliste santé Megan Ogilvie pour leur article « Failing Jade » , paru le 21 juin 2025 dans le Toronto Star. Les journalistes ont retracé la dernière année de la vie de Jade, une jeune fille de 15 ans atteinte du syndrome d'alcoolisation fœtale. Officiellement prise en charge par une société d'aide à l'enfance, elle était logée dans une chambre de motel sans recevoir les soins nécessaires et est décédée d'une surdose de fentanyl dans un lieu de consommation de drogue. Cet article de 6 000 mots a démontré que le sort de Jade était attribuable à un problème systémique touchant des centaines d'autres enfants ontariens aux besoins complexes en termes de santé mentale.

Une mention honorable dans cette catégorie est décernée à Jadine Nagan et Tahmeed Shafiq pour leur article « What Happens after a Death on Campus » publié le 4 mars 2025 dans The Walrus. Suite au suicide d'un camarade de l'Université de Toronto, les deux journalistes ont mené une enquête de plus de deux ans sur 62 suicides survenus dans des universités canadiennes, concluant que ces dernières doivent offrir un soutien accru aux étudiants.

Reportage sur la santé mentale au travail

Le premier prix dans cette catégorie est attribué au dr Brian Goldman, en collaboration avec la productrice Stephanie Dubois et la productrice principale Colleen Ross, pour leur reportage intitulé « The air rescue team reinventing first responder support », diffusé le 28 novembre 2025 sur les ondes de CBC Listen dans le cadre de l'émission White Coat, Black Art. Miles Randell, ambulancier paramédical spécialisé, cherche à offrir une alternative aux travailleurs de la santé de première ligne qui ont besoin d'un environnement de travail plus favorable. Il explique que des années de travail comme ambulancier paramédical à Vancouver lui ont causé un trouble de stress post-traumatique l'empêchant de travailler, et que l'aide dont il avait besoin était inexistante. Il a donc créé TEAAM (Technical Evacuation Advanced Aero Medical), un organisme sans but lucratif qui déploie des hélicoptères pour prodiguer des soins vitaux avancés dans certaines des régions les plus reculées de la Colombie-Britannique. TEAAM est également un lieu où les travailleurs de la santé sont encouragés à faire régulièrement le point et à parler du stress au travail après une intervention.

Une mention honorable est décernée à Zosia Bielski pour son article « The rest is yet to come », publié dans The Globe and Mail, le 14 février 2025. Cet article examine la profonde aversion culturelle des Canadiens pour le repos, et dévoile comment cette incapacité à prendre le repos au sérieux nuit à notre santé mentale et à notre travail, et intensifie l'épuisement professionnel.

Reportage sur les dépendances

Le premier prix de cette nouvelle catégorie est décerné au dr Brian Goldman, en collaboration avec Jennifer Warren et Colleen Ross, pour « The treatment center that grief built », diffusé dans le cadre de l'émission White Coat, Black Art de CBC Radio, le 3 mai 2025. Ce reportage explore la dépendance et le rétablissement à travers le regard profondément personnel de Scott Oake, commentateur sportif devenu militant, dont le fils Bruce, âgé de 25 ans, est décédé d'une surdose en 2011 après des années de lutte contre la toxicomanie. Les auditeurs découvrent le Centre de rétablissement Bruce Oake à Winnipeg, un établissement résidentiel et ambulatoire pour hommes, fondé par Scott et sa défunte épouse Anne en mémoire de Bruce. Le reportage montre comment le centre a considérablement amélioré les résultats en matière de rétablissement : un an après le traitement, 75 % des participants ont un emploi et la quasi-totalité d'entre eux disposent d'un logement stable - des progrès significatifs par rapport à leur situation avant le traitement. L'émission a été diffusée en deux parties : partie 1 et partie 2 .

Une mention honorable dans cette catégorie est décernée à Steven D'Souza, en collaboration avec Eva Uguen-Csenge, Shelley Ayres, Emmanuel Marchand et Allya Davidson, de l'émission « The Fifth Estate » de CBC, pour leur émission « The Political War on Safe Drugs », diffusée le 13 novembre 2025. La crise des opioïdes au Canada a causé la mort de dizaines de milliers de personnes et a coûté des milliards aux systèmes de santé et de justice.

Les prix En-Tête 2025 seront décernés à Montréal, le 9 juin prochain en soirée. C'est le journaliste d'expérience Raymond Saint-Pierre qui présentera les reportages primés et animera la discussion.

Les prix Mindset 2025 seront quant à eux décernés lors d'un déjeuner organisé dans le cadre du congrès annuel de l'Association canadienne des journalistes à l'Université Carleton d'Ottawa, le vendredi 12 juin, et animé par le journaliste et éducateur Adrian Harewood.

Les prix Mindset et En-Tête sont parrainés par l'Association canadienne pour la santé mentale (section de la Colombie-Britannique). Trois éditions des guides imprimés portant sur le journalisme en santé mentale ont été produites grâce au soutien financier de la Commission de la santé mentale du Canada. Le Forum a conservé l'entière responsabilité éditoriale du contenu.

Certaines activités du Forum sont soutenues par CBC News, la Société Radio-Canada, The Globe and Mail, Myriad Canada et des donateurs individuels. Nous remercions CNW d'avoir publié ce communiqué.

SOURCE Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Pour plus d'information en français, veuillez visiter www.en-tete.ca ou contacter Lise Villeneuve au (514) 895-2106, [email protected]. Pour des information en anglais, veuillez consulter le site www.mindset-mediaguide.ca ou communiquer avec Jane Hawkes, productrice exécutive du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au (519) 852-4946 ou à [email protected].