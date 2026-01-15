LONDON, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Les prix En-Tête, qui récompensent l'excellence en journalisme sur la santé mentale, comptent cette année une catégorie supplémentaire avec l'ajout d'un prix qui récompense le reportage en français sur les dépendances. Leur équivalent anglophone, les prix Mindset, remettront eux aussi un prix pour le reportage en anglais dans cette nouvelle catégorie. Les prix sont offerts par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme.

La période de mise en candidature pour toutes les catégories des prix En-Tête et Mindset s'échelonne du 16 février au 6 mars 2026. Les reportages soumis doivent avoir été publiés ou diffusés au Canada en 2025. Les candidatures se font via les sites web respectifs d' En-Tête et de Mindset . La participation est gratuite.

Les noms des personnes finalistes de chaque catégorie seront dévoilés vers la fin-mars, et les noms des gagnants, choisis par six jurys indépendants, seront connus à la fin du mois d'avril.

Les prix En-Tête seront remis à Montréal, le mercredi 10 juin prochain, alors que les prix Mindset le seront lors d'un déjeuner organisé pendant le congrès national de l'Association canadienne des journalistes, le vendredi 12 juin à Ottawa.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale, a déclaré : « Ces nouveaux prix récompensant le reportage sur les dépendances visent à récompenser un journalisme d'excellence, conforme aux principes de nos deux guides de pratique journalistique, largement utilisés au Canada depuis plus de dix ans. Nous privilégierons les reportages ayant une incidence concrète sur les politiques publiques, ou encore sur la compréhension du public face aux dépendances, qu'il s'agisse de problèmes liés à l'usage de substances, du jeu pathologique ou de toute autre forme de dépendance. »

Les prix En-Tête et Mindset sont parrainés par l' Association canadienne pour la santé mentale, division de la Colombie-Britannique .

Trois éditions successives de nos guides imprimés sur le reportage en santé mentale ont bénéficié du soutien financier de la Commission de la santé mentale du Canada, bien que le Forum en conserve le contrôle éditorial.

Certaines des activités du Forum, outre ces prix, sont également soutenues par CBC News, le Globe and Mail, Myriad Canada, ainsi que par des donateurs individuels. Nous remercions CNW pour la diffusion de ce communiqué.

Pour plus d'informations en français, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca, ou encore à communiquer avec Lise Villeneuve, au 514-895-2106, [email protected], ou encore Jane Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au 1-519-852-4946, [email protected]