Nombre indéterminé de cas de COVID-19 chez Héma-Québec

MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Héma-Québec a transmis une note à ses employé-es, mercredi dernier, dans laquelle elle affirme qu'il y a certains cas de COVID-19 au sein de l'organisation, mais sans préciser le nombre exact ni l'endroit où les personnes affectées travaillent.

« Nous trouvons inadmissible qu'Héma-Québec ne précise pas dans quelle ville et quel service se trouvent les cas de COVID-19, dont on ne connaît pas non plus le nombre, affirme Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Les cinq syndicats CSN d'Héma-Québec ont cherché à obtenir plus d'information, à plusieurs reprises, mais sans succès depuis mercredi en fin de journée. Il n'est pas question de savoir le nom des personnes, mais les équipes qui sont concernées. »

« On trouve aussi très dommage qu'Héma-Québec ait mis une fin définitive aux rencontres hebdomadaires avec certains syndicats pour traiter de la COVID, et ce, juste avant l'annonce de certains cas », ajoute Lucie Longchamps.

Les syndicats CSN d'Héma-Québec rappellent par ailleurs que leurs membres sont toujours exclus de l'octroi des primes de 4 % et de 8 % destinées aux travailleuses et aux travailleurs du secteur de la santé qui sont au front dans la crise actuelle. L'éclosion de cas de COVID-19 au sein des employé-es montre aujourd'hui clairement que le risque est bien réel. Le gouvernement affirme depuis des semaines être en réflexion à ce sujet.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) regroupe 500 syndiqué-es d'Héma-Québec qui sont répartis entre cinq syndicats basés à Montréal et à Québec.

La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans les services de garde au Québec. Elle compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 966-4380, [email protected]