Nombre de spectateurs dans les cinémas : en hausse pour une troisième année consécutive, mais pas de retour au niveau prépandémique

QUÉBEC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - En 2023, 14,6 millions de spectateurs ont franchi les portes des cinémas au Québec. Malgré la hausse de 29 % par rapport à 2022, ce résultat est 22 % en deçà de celui de 2019, dernière année prépandémique. Le nombre de projections, qui n'est pas remonté au niveau prépandémique (− 13 % par rapport à 2019), la baisse du nombre de cinémas actifs entre 2019 et 2023 (96 à 93) et les changements dans les habitudes de consommation des films pourraient expliquer cette diminution. Ces statistiques sont mentionnées dans la publication La fréquentation des cinémas en 2023 de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Assistance et nombre de projections dans les cinémas au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Projections et nouveautés en hausse en 2023

En 2023, 827 272 projections et 537 nouveautés ont été présentées dans les salles de cinéma, soit une augmentation de 12 % et de 11 % respectivement, par rapport à 2022. Cette hausse s'explique en partie par l'ouverture des cinémas sur l'ensemble de l'année, une première depuis 2019. Toutefois, on constate toujours un recul par rapport aux données de 2019, soit de 13 % des projections et de 8 % des nouveautés.

Le cinéma québécois en bonne posture

La part de marché des films québécois dans les entrées en salle s'établit à 12 % au Québec en 2023 (9 % en 2022 et 8 % en 2019). Ainsi, les films québécois ont bien tiré leur épingle du jeu dans les salles par rapport aux films d'ailleurs.

Le film québécois Le temps d'un été, réalisé par Louise Archambault, est arrivé à la 16e place du palmarès des entrées en salle en 2023. Quatre autres films se sont classés parmi les trente films les plus vus, soit Testament (22e), Les hommes de ma mère (23e), Katak, le brave béluga (24e) et Ru (27e).

Cette performance au palmarès explique pourquoi, en 2023, l'assistance aux films québécois (1,8 million) a été en hausse de 76 % par rapport à 2022 (1 million) et de 19 % par rapport à 2019 (1,5 million).

Ces résultats proviennent de l'Enquête sur les projections cinématographiques réalisée annuellement par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

SOURCE Institut de la statistique du Québec