Nombre de naissances au Québec en 2021 : retour au niveau de 2019

QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - En 2021, on estime à 84 900 le nombre total de naissances au Québec. Ce nombre a augmenté de près de 4 % par rapport à 2020 (81 850) pour revenir au niveau observé en 2019 (84 309). Le début de la pandémie de COVID-19 aurait entraîné une diminution des conceptions, comme l'indique un creux de naissances neuf mois plus tard, soit dans les derniers mois de 2020 et au début de 2021. L'effet négatif de la crise sanitaire aurait toutefois été de courte durée, puisqu'on observe un rattrapage des naissances dès mars 2021 (soit neuf mois après la fin de la première vague).