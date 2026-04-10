L'offre estivale Tulum and Holbox invite les voyageurs à vivre des séjours transformationnels personnalisés par des créateurs de voyages expérimentés.

TULUM, Mexique, 10 avril 2026 /CNW/ - Cet été, les voyageurs à la recherche d'escapades haut de gamme et pertinentes sont invités à découvrir une nouvelle expression du luxe. Nômade Tulum, Nômade Holbox et Be Tulum présentent une offre estivale de 20 %, couplée à leur expérience Journey Designer, une approche personnalisée qui allie bien-être, culture et connexion.

Une offre pré-estivale à durée limitée à Tulum et Holbox

Be Destination Tulum

Disponible jusqu'au 30 avril, l'offre permet aux clients de découvrir les jungles de Tulum, les rives sereines de Holbox et le cadre raffiné de Be Tulum en bord de mer avec 20 % de remise sur les séjours. Les clients et les membres du programme de fidélisation bénéficient de 5% d'économie supplémentaire.

Cette offre est l'occasion d'explorer certaines des destinations les plus prisées du Mexique dans une optique de luxe intentionnel et de service personnalisé.

Pourquoi choisir Nômade Tulum, Nômade Holbox et Be Tulum

Le service Journey Designer offre des itinéraires sur mesure et une approche distinctive de l'hospitalité. Chaque client fait équipe avec un créateur de voyages qui organise des expériences personnalisées inspirées de Tulum et Holbox, mélangeant harmonieusement bien-être, gastronomie, culture et nature.

offre des itinéraires sur mesure et une approche distinctive de l'hospitalité. Chaque client fait équipe avec un créateur de voyages qui organise des expériences personnalisées inspirées de Tulum et Holbox, mélangeant harmonieusement bien-être, gastronomie, culture et nature. Expériences de bien-être immersives, y compris yoga, cérémonies et thérapies holistiques

immersives, y compris yoga, cérémonies et thérapies holistiques Gastronomie ancrée dans des ingrédients locaux

Une expression distincte du luxe latin, alliant design, nature et authenticité

« Nos créateurs de voyages sont les véritables artistes de l'hospitalité », déclare Andrea Durre, directrice de l'hôtel Cluster. « Ils créent un espace de découverte et de connexion, transformant chaque séjour en un voyage personnel. »

Réservations

Pour réserver votre escapade estivale, rendez-vous sur Nomade Tulum, Nomade Holbox ou Be Destination Tulum. Offre sous réserve de disponibilité. Des conditions générales s'appliquent.

À PROPOS DE NÔMADE TEMPLE TULUM

Ouvert en 2015 à l'extrémité sud de la Riviera Maya, Nômade Temple Tulum offre une expérience hôtelière unique axée sur le bien-être émotionnel et des liens humains authentiques. Avec ses 99 chambres, suites, cabanes dans les arbres et tentes, Nômade s'intègre harmonieusement à la jungle maya et aux plages. Vous pourrez profiter de trois restaurants : Macondo (intimiste, d'inspiration marocaine), La Popular (front de mer, saveurs locales) et KUU Tulum (Omakase japonais du chef Hirokazu Sato). nomadetulum.com @nomadetulum

À PROPOS DE NÔMADE TEMPLE HOLBOX

Ouvert en 2022 sur la côte nord de la péninsule du Yucatan, Nômade Temple Holbox est un sanctuaire de plage et un refuge naturel réservés aux adultes. Avec ses 30 chambres, cabanes dans les arbes, chambres en front de mer et suite Moon Temple, l'établissement propose un design à faible impact et des expériences bien-être quotidiennes comme le yoga face à l'océan et des séances privées d'hydrothérapie. Les repas sont décontractés à La Popular, où les clients se rassemblent au bord de la mer. nomadeholbox.com @Nomadeholbox

À PROPOS DE BE DESTINATION TULUM

Primé d'une Clef Michelin, BE Destination Tulum est un complexe hôtelier de luxe réservé aux adultes en bord de mer dans les Caraïbes mexicaines, géré par Nomade People. Cette destination de 64 suites marie le design à la nature pour une atmosphère détendue, avec des expériences de bien-être au Yaan Healing Sanctuary Spa et une cuisine variée à l'Ocumare (qui fait la part belle au cacao), Mare'zia (influence méditerranéenne) et 4 FU3GOS (cuisine à feu ouvert). betulum.com @betulumhotel

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953307/Nomade_Tulum.jpg

SOURCE Nômade Tulum

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