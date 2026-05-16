L'hospitalité réinventée par la culture, le bien-être et les arts

TULUM, Mexique, 16 mai 2026 /CNW/ - Le long de la côte caribéenne du Mexique, un nouveau rythme de voyage se dessine. Nômade Temple Tulum, Be Destination Tulum et Nômade Temple Holbox dévoilent Creative Season, un programme culturel immersif qui se déroule de mai à novembre et qui redéfinit le calendrier d'accueil traditionnel comme un espace d'exploration, d'expérimentation et d'expression créative.

Bénéficiez de la troisième nuit gratuite au Nômade Temples.

Plutôt que de définir la saison en fonction du remplissage ou de la cadence, l'offre Creative Season est façonnée par son potentiel. Il s'agit d'une période où l'espace s'élargit, où le temps se ralentit et où les conditions sont établies pour une introspection plus approfondie, transformant chaque destination en un carrefour culturel vivant et un laboratoire créatif où les idées ne sont pas seulement présentées, mais développées en temps réel.

Un écosystème culturel vivant

Pendant la Creative Season, chaque propriété se transforme en un carrefour culturel dynamique où les artistes, les animateurs, les chefs et les musiciens agissent comme affiliés, coauteurs qui façonnent un programme évolutif ancré dans la création partagée. Les clients sont invités à participer à une expérience fluide qui se déroule en temps réel.

Guidée par une variété de thèmes (Apprendre, Bouger, Méditer, Écouter, Nourrir, Danser, Célébrer et Express), la programmation prend vie grâce à des ateliers, des voyages immersifs, des résidences et des rituels, chacun conçu pour se sentir intuitif, organique et profondément connecté à son environnement.

Une invitation estivale : vivez une saison créative grâce à des économies exclusives

Pour célébrer le lancement de la saison de la création, Nômade Temple Tulum, Nômade Temple Holbox et Be Destination Tulum proposent une offre estivale d'une durée limitée, invitant les voyageurs à découvrir ce programme culturel immersif en leur offrant une troisième nuitée gratuite.

Infos :

pour chaque deux nuitées payées consécutives, le client reçoit gratuitement la troisième nuitée.

consultations et classes sur le bien-être incluses

petit déjeuner quotidien pour deux

offre sous réserve de disponibilité.

Réservez votre séjour dès maintenant au Nômade Temple Tulum, Nômade Temple Holbox et Be Destination Tulum

La Creative Season comme incubation

À la base, l'offre Creative Season représente un changement de perspective, transformant les périodes de voyage plus tranquilles en une phase d'incubation, de recherche et d'exploration artistique.

Avec plus d'espace physique et énergétique disponible, les propriétés deviennent des plateformes pour le travail axé sur les processus :

des résidences qui permettent aux créateurs de développer de nouvelles idées au fil du temps

des labos où les disciplines se recoupent dans l'expérimentation collaborative

des ateliers et des séances qui évoluent grâce aux interactions avec les clients

des moments culturels façonnés de façon organique par les personnes présentes

Ici, l'accent n'est pas mis sur les résultats finaux, mais sur le parcours créatif lui-même, où les idées demeurent ouvertes, réactives et vivantes.

Voyages immersifs : une nouvelle dimension du bien-être

Parmi les éléments les plus distinctifs de la saison créative, mentionnons les voyages immersifs, un format de retraite flexible conçu pour les voyageurs modernes qui recherchent de la profondeur sans rigidité.

Dirigées par des praticiens de renommée mondiale, ces expériences de plusieurs jours explorent des thèmes comme le mouvement, la sensualité, le son, les rituels et la transformation personnelle. Les clients sont invités à s'engager à leur propre rythme, en intégrant des pratiques significatives dans leur séjour plutôt que de se déconnecter du monde.

Guidé par l'intention : le concepteur de parcours

Chaque expérience client est soutenue par un concepteur de parcours dévoué, qui offre des conseils personnalisés grâce à une consultation gratuite. Selon les intentions de chacun, les clients reçoivent un plan d'ateliers, de rituels et de séances individuelles, ce qui permet de s'assurer que chaque séjour devient à la fois intentionnel et transformateur.

Une vision partagée entre trois destinations

Bien que chaque établissement exprime la Creative Season à travers son propre prisme, elle reste connectée par une philosophie commune :

Nômade Temple Tulum : un sanctuaire d'immersion rituelle, sonore et culturelle entre jungle et mer

Nômade Temple Holbox : une escapade insulaire rêvée où simplicité, nature et créativité s'enchaînent sans effort.

Be Destination Tulum : une expression raffinée du design, de la gastronomie et du luxe contemporain solidement ancrée dans les lieux

Ensemble, les trois établissements forment un réseau de destinations où les idées, les gens et l'énergie créative circulent harmonieusement.

À PROPOS DU NÔMADE TEMPLE TULUM

Le Nômade Temple Tulum, ouvert en 2015 à la pointe sud de la Riviera Maya, offre une expérience hôtelière unique axée sur le bien-être émotionnel grâce à des liens humains authentiques. Avec ses 99 chambres, suites, cabanes dans les arbres et tentes, Nômade s'intègre harmonieusement à la jungle maya et aux plages. Vous pourrez profiter de trois restaurants : Macondo (intime, d'inspiration marocaine), La Popular (front de mer, saveurs locales), et KUU Tulum (Omakase japonais du chef Hirokazu Sato). nomadetulum.com @nomadetulum

À PROPOS DEUNÔMADE TEMPLE HOLBOX

Ouvert en 2022 sur la côte nord de la péninsule du Yucatán, Nômade Temple Holbox est un sanctuaire de plage et un refuge naturel réservés aux adultes. Avec ses 30 chambres, cabanes dans les arbes, chambres en front de mer et suite Moon Temple, l'établissement propose un design à faible impact et des expériences bien-être quotidiennes comme le yoga face à l'océan et des séances privées d'hydrothérapie. Les repas sont décontractés à La Popular, où les clients se rassemblent au bord de la mer. nomadeholbox.com @Nomadeholbox

À PROPOS DU BE DESTINATION TULUM

Avec une Clef Michelin, le Be Destination Tulum est un centre de villégiature de luxe réservé aux adultes en bord de mer dans les Caraïbes mexicaines, géré par Nomade People. Cette destination de 64 suites marie le design à la nature pour une atmosphère détendue, avec des expériences de bien-être au Yaan Healing Sanctuary Spa et une cuisine variée à l'Ocumare (qui fait la part belle au cacao), Mare'zia (influence méditerranéenne) et 4 FU3GOS (cuisine à feu ouvert). betulum.com @betulumhotel

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981445/Nomade_Temple_Tulum.jpg

SOURCE Nômade Tulum

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