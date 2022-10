Nolk acquiert également les marques pour la Maison Ergonofis et Opposite Wall

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Nolk, un groupe montréalais visant à aider les entreprises durables qui vendent directement aux consommateurs à prospérer, a conclu une ronde de financement de série A de 30 M$ menée par le Fonds de solidarité FTQ, avec la participation de Fondaction, EDC, Panache Ventures et d'investisseurs privés. Les fonds serviront principalement à réaliser des acquisitions. Une portion sera réservée pour poursuivre les investissements technologiques de l'entreprise et pour son fonds de roulement.

Lancée en 2018 avec la mission d'aider les foyers modernes à découvrir et utiliser des produits élégants et durables, Nolk a vécu une croissance rapide depuis. Aujourd'hui, son portefeuille comprend 11 marques complémentaires, dont sept sont dans le secteur des articles de maison. Nolk s'appuie sur ses technologies avancées, ses techniques innovantes d'acquisition, la science des données et son expertise opérationnelle pour propulser ses marques vers une croissance rapide. À cette fin, Nolk a développé GeniusWire, une plateforme de données exclusive qui soutient les efforts de découverte et de croissance des marques grâce à des analyses de marché de grande précision.

Investir dans la vision de Nolk et ses valeurs ESG

Étant une entreprise qui met l'impact et les valeurs ESG au cœur de sa mission, il était essentiel pour Nolk de s'associer à des investisseurs qui comprennent et partagent sa vision. Avec le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction, EDC et Panache Ventures à ses côtés, Nolk est soutenue par des fonds axés sur leur mission qui priorisent le développement durable, la création de valeur et la croissance des entreprises canadiennes dans une économie mondiale.

« Nolk est une entreprise dynamique et visionnaire, aux valeurs ESG solides. Par l'entremise de son modèle de commerce électronique, Nolk donne un nouveau souffle aux produits d'entreprises locales et internationales. Avec l'investissement du Fonds, Nolk aura la capacité d'investir dans de nouvelles entreprises pour développer son marché et sa croissance », a déclaré Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

Un portefeuille de marques pour la maison renforcé par l'acquisition d'Ergonofis et d'Opposite Wall

Nolk est constamment à la recherche de marques qui font la promotion de la consommation responsable. C'est pourquoi l'entreprise a récemment acquis Ergonofis et Opposite Wall, deux entreprises aux fortes valeurs ESG. Ergonofis développe du mobilier de bureau durable qui améliore la santé et la productivité des travailleurs, et Opposite Wall conçoit des décorations murales qui respectent les plus récents standards de développement durable.

Les marques bénéficieront de la structure parapluie de Nolk, qui mettra à leur disposition des ressources partagées et une fondation technologique commune afin de soutenir les équipes existantes dans l'automatisation des opérations et la croissance des ventes.

« Nous sommes heureux d'accueillir Ergonofis et Opposite Wall dans la famille Nolk. Leur vision est parfaitement alignée avec notre mission d'aider les foyers modernes à trouver et utiliser des produits élégants et durables », a déclaré Alexandre Renaud, co-fondateur et chef de la direction de Nolk. « Notre modèle met l'accent sur les entrepreneurs au centre des marques dont nous faisons l'acquisition, leur permettant de faire croître leur entreprise grâce au soutien d'outils mutualisés performants et de systèmes renforcés. »

Les dirigeants d'Ergonofis et d'Opposite Wall continueront à mener les marques. Sam Finn, co-fondateur et chef de la direction, et Kimberley Pontbriand, co-fondatrice et chef du marketing, conserveront leurs rôles respectifs chez Ergonofis, alors qu'Erik Rydingsvard demeurera chef de la direction d'Opposite Wall pour faire croître la marque en Amérique du Nord.

« Je crois fermement que c'est en s'entourant de personnes talentueuses qu'on peut amplifier nos résultats et réaliser notre vision plus rapidement. Nous sommes enchantés d'annoncer que nous nous joignons à Nolk, un groupe qui partage notre vision pour un avenir meilleur, un avenir où les entreprises sont responsables de veiller sur notre planète », a souligné Sam Finn, co-fondateur et chef de la direction d'Ergonofis.

« Avec son approche décentralisée et son modèle de services partagés, Nolk est exactement ce dont nous avons besoin pour entamer la prochaine phase de notre développement. Plus nous grandissons, et plus la complexité de tout ce que nous faisons grandit aussi. Nolk nous a permis de grandir plus vite tout en gardant notre esprit entrepreneurial », a ajouté Erik Rydingsvard, chef de la direction d'Opposite Wall.

À propos de Nolk

Lancée en 2018 par des entrepreneurs d'expérience, Nolk souhaite aider les foyers modernes à trouver et utiliser des produits élégants et durables. Pour ce faire, elle mise sur un portefeuille de marques attrayantes ayant une conscience environnementale, des technologies exclusives pour soutenir leur croissance, et des synergies de groupe. Nolk détient et opère 11 marques, dont ergonofis, Opposite Wall, Kana, Rachel, Wolf & Grizzly, Loctote, Freakmount, GoGreenBags, Corretto, Arctic Tumblers et Proper Pour.

Le siège social de l'entreprise en forte croissance est établi à St-Bruno-de-Montarville au Québec, et sa chaîne d'approvisionnement est mondiale. Pour en apprendre davantage, visitez nolk.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927 emplois. Pour plus d'informations sur le Fonds de solidarité FTQ, visitez : fondsftq.com.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,11 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour obtenir plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos d'Export et développement Canada (EDC)

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

À propos d'Ergonofis

Fondée par Samuel Finn et Kimberley Pontbriand avec l'objectif de rendre le travail plus agréable, Ergonofis propose une gamme complète de meubles et d'accessoires de bureau haut de gamme conçus avec souci du détail et de l'environnement. Ayant à cœur de soutenir l'économie locale et de maintenir les normes de qualité les plus élevées, Ergonofis fabrique la plupart de ses produits localement, au Canada.

À propos d'Opposite Wall

Opposite Wall est un studio de décor et de design montréalais. Nous croyons que nos maisons sont le prolongement de nos vies. Elles devraient refléter nos personnalités, nous apporter du confort et éveiller notre créativité. Opposite Wall propose un large choix d'affiches, de cadres en chêne et en métal, papiers peints, autocollants et d'accessoires (passe-partout, tableaux à lettre et étagères murales) le tout, dans un design unique et à des prix abordables. Au total, plus de 2000 affiches sont accessibles sur la boutique en ligne avec une moyenne de 2 nouvelles collections ajoutées par mois. Dans le cadre de son partenariat avec "1% pour la planète", Opposite Wall redonne chaque année 1 % de son chiffre d'affaires à l'association "One Tree Planted", qui soutient des projets de reforestation au Canada.

