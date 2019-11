Noël et la joie du temps des Fêtes décollent à Toys"R"Us Canada...et le traineau du Père Noël arrive

« Comme d'habitude en cette période festive de l'année, les lutins sont tous très occupés », indique Frank Juhasz, vice-président au marketing et à l'innovation omnicanal pour Toys"R"Us Canada, dont le jouet préféré cette année est la Piste de Course 6 Voies Hot Wheels. « Nous avons travaillé fort toute l'année à nous préparer pour la saison et avons l'intention de la célébrer pleinement en compagnie de nos clients et de la communauté, tant en magasin qu'en ligne. En plus des milliers de jouets soigneusement sélectionnés par nos experts, nous avons lancé une série de nouvelles solutions technologiques qui donneront aux clients une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. »

Les jouets au premier plan

Toys"R"Us Canada lance aujourd'hui son Livre de jouets des Fêtes le plus interactif et créatif de son histoire - un recueil imprimé de 44 pages en couleur rempli de personnages et de produits qui s'animent littéralement en dehors des pages. Ce guide présente les 40 meilleures idées de cadeaux des Fêtes sélectionnées par les principaux acheteurs de Toys"R"Us Canada - une équipe de spécialistes qui passent des milliers d'heures à sillonner le monde du jouet, de Hong Kong à New York. La version imprimée du Livre de jouets est déjà en magasin et atterrira sur les paillassons de plus de cinq millions de foyers canadiens la semaine du 4 novembre. Il est également disponible en ligne sur l'application de circulaires Flipp.

Une véritable aventure de magasinage

Pour les amateurs d'expériences et de magasinage facile, cette saison, Toys"R"Us Canada lance une série d'innovations technologiques qui offrent aux Canadiens des solutions de pointe en matière de commerce de détail numérique et de commerce électronique.

Grâce à un partenariat avec Snapchat, les clients peuvent se promener dans un magasin virtuel Toys"R"Us, peu importe où ils se trouvent, pour découvrir des produits qui prennent vie et qui bondissent des étagères. La technologie est propre à Snapchat, en particulier grâce à sa lentille Portal Lens - la première application de ce type pour Snapchat au Canada. Également grâce à Snapchat, les consommateurs peuvent ajouter une lentille de jeux qui invite les usagers à collectionner des Geoffrey la girafe pour obtenir un égoportrait comme prix et une photo à partager avec l'adorable mascotte, ainsi que la lentille Marker Tech qui permet à Geoffrey de sauter hors de la couverture du livre de jouets des Fêtes de la société.

En magasin, les clients pourront s'amuser grâce au train des Fêtes, un présentoir de produits réaliste qui recèle de jouets LOL, Paw Patrol, Beyblades et plus encore. À proximité, les murs saisonniers sont maintenant ornés de personnages issus de La Reine Des Neiges et de la Guerre des étoiles, ainsi que de produits populaires comme Baby Shark, PAW Patrol et les gants Avengers.

La magie du Père Noël

Toujours prêt à l'action, ce bon vieux Saint-Nicolas se joint aux activités prévues du détaillant de jouets. Les 16 et 17 novembre, le Père Noel visitera certains magasins Toys"R"Us Canada lors d'une fin de semaine unique. Sa visite de déroulera de midi à 15h, heure locale de chaque magasin. On encourage les familles à se faire prendre en photo avec le Père Noël et Geoffrey la girafe.

Durant cette même fin de semaine, dans tous les magasins à l'extérieur du Québec [à supprimer de la version du Québec], Toys"R"Us tiendra, en partenariat avec Elf on the Shelf, une chasse au trésor pour trouver sept photos du lutin Scout cachées à travers le magasin, qui révèlent un message spécial du Père Noël!

Méganne Dagenais, jeune fille de 12 ans qui occupe le poste de présidente du divertissement général de Toys"R"Us Canada, voyage également à la grandeur du pays, mais sur de moins grandes distances que le célèbre livreur de cadeaux. Depuis son QG à Montréal, Méganne entreprendra sa première tournée médiatique des Fêtes, du 4 au 8 novembre. Dans le cadre de sa tournée, elle visitera Halifax, Toronto, Calgary et Vancouver pour parler aux magasineurs de ses cadeaux préférés de la saison.

« Des moments magiques sont créés chez Toys"R"Us Canada lorsque nous avons la chance de pouvoir célébrer les Fêtes avec nos clients », déclare Juhasz. « Notre équipe s'engage à aider les Canadiens à créer des moments mémorables grâce au jeu et aux jouets et c'est une partie importante de la magie de la saison des Fêtes. »

Geoffrey la girafe dans les défilés de Montréal et de Toronto

Geoffrey la girafe, la célèbre mascotte de Toys"R"Us, sera en poste pour participer aux défilés du Père Noel de Toronto et de Montréal - les deux plus grands défilés au pays. Cette participation spéciale est possible grâce à des ententes de commandite qui donnent à Toys"R"Us Canada l'accès à un char ainsi qu'à des activités sur place pendant le défilé de Toronto. Les défilés de Toronto et de Montréal sont prévus le 17 et le 23 novembre respectivement. Nos clients assistant aux deux défilés peuvent s'attendre à ce que notre mascotte Geoffrey la girafe se mêle à la foule pour prendre des photos avec les familles présentes.

Lorsque vous rédigerez votre liste de souhaits des Fêtes et que vous planifierez votre horaire personnel de choses amusantes à faire durant la période des Fêtes, soyez au fait des nouvelles Toys"R"Us Canada en suivant la société sur Facebook, Instagram ou Twitter et en visitant toysrus.ca et babiesrus.ca.

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys "R" Us Canada »)

Depuis 1984, Toys"R"Us Canada s'est imposée comme chef de file parmi les détaillants se spécialisant dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. Grâce à son réseau de 83 magasins et à ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, l'entreprise propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu, en parrainant des activités de divertissement ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited.

- Jouons, Canada! -

SOURCE Toys "R" Us (Canada) Ltd.

Renseignements: Pour renseignements et entrevues média : Melissa Arauz, Torchia Communications, melissa@torchiacom.com, Tél. : 514 288-8290, poste 205

Related Links

http://www.toysrus.ca