Situé au cœur du dynamique district de Brickell à Miami, le Brickell 619, qui compte 74 étages, offrira 300 résidences conçues avec soin et 90 000 pi2 de commodités privées. Le développement comprendra un spa de luxe complet et une retraite bien-être, un centre de conditionnement physique de pointe et un café serein en bord de piscine, chaque espace étant organisé pour saisir l'esthétique de Nobu avec une élégance discrète, une simplicité naturelle et des matériaux naturels avec des services impeccables.

Au niveau du sol, la propriété dévoilera le deuxième restaurant Nobu de Miami, qui se joindra au célèbre emplacement de Miami Beach. Bientôt l'une des destinations culinaires les plus emblématiques de la ville, le restaurant présentera un design circulaire distinctif et une vue sur l'eau à couper le souffle. Ensemble, les résidences et le restaurant créeront un lien harmonieux entre la maison et l'accueil.

La tour, conçue par le cabinet d'architectes de renommée mondiale Foster + Partners, en collaboration avec Sieger-Suarez Architects, allie la sensibilité minimaliste japonaise de Nobu au rythme dynamique de l'horizon de Miami. Le résultat est une expression intemporelle d'harmonie, fluide, moderne et profondément liée à son environnement riverain. Chaque détail, des matériaux choisis aux vastes terrasses, reflète la philosophie de Nobu qui consiste à vivre avec intention, équilibre et beauté.

« Le 619, rue Brickell, représente la prochaine évolution de la vision de Nobu en matière de style de vie, a déclaré Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality. Il réunit notre engagement envers le savoir-faire, l'intégrité de la conception et le service exceptionnel pour créer une expérience résidentielle vraiment immersive. L'énergie et la vitalité culturelle de Miami en font le cadre idéal pour ce projet marquant. »

Dans une déclaration commune, Arnaud Karsenti, directeur principal des placements au 13e étage, et Inigo Ardid, coprésident de Key International, ont déclaré :

« Nous sommes honorés de nous associer à Nobu Hospitality et à Foster + Partners pour ce projet extraordinaire au cœur de Brickell. 619. Brickell représente la convergence parfaite du design, du service et du mode de vie, une expérience résidentielle rehaussée par l'hospitalité de classe mondiale de Nobu et son engagement envers un service exceptionnel. Ensemble, nous créons une destination historique qui reflète la sophistication et l'énergie de Miami, et nous avons hâte de la dévoiler dans un proche avenir. »

