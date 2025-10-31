Alliant le sens du style, la cuisine et l'hospitalité réputés de Nobu à la richesse culturelle du Koweït, Nobu Residences Kuwait offrira à ses résidents et à ses clients une expérience de vie incomparable. Il renforcera ainsi la position de Hessah Plaza comme lieu idéal pour vivre, manger, faire du magasinage des expériences sociales, et fera du district de Hessah une destination de choix pour le luxe.

Commentant ce partenariat, Sheikha Bibi Nasser Al-Sabah, présidente d'URC, a déclaré : « Notre partenariat avec Nobu Hospitality démontre la capacité d'URC à attirer des partenaires internationaux de calibre mondial et souligne l'attrait croissant du Koweït en tant que destination de choix pour les investisseurs et les visiteurs. »

Al-Sabah a ajouté : « Notre partenariat avec Dhaliliyah Engineering Consultants vise à attirer des marques hôtelières de luxe mondiales de premier plan et en pleine expansion, renforçant ainsi la position de l'État du Koweït en tant que pôle régional de premier plan en matière d'innovation et d'excellence. »

Son Altesse Royale, le Dr Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud, fondatrice de la société Dhaliliyah, a déclaré au sujet de ce partenariat : « L'URC et Nobu redéfinissent le paysage immobilier et hôtelier du Koweït, faisant du quartier de Hessah une destination de choix pour un cadre de vie exclusif, une gastronomie raffinée et des expériences culturelles »

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter Nobu Residences and Restaurant Kuwait. Le Koweït a toujours été un marché important pour nous, et nous sommes ravis d'y introduire pour la première fois le style de vie Nobu, ce qui nous permet non seulement d'étendre notre présence au Moyen-Orient, mais aussi d'apporter le style de vie Nobu à un nouveau marché dynamique. Nous sommes honorés de nous associer à URC, dont la vision avant-gardiste et l'engagement en faveur de développements innovants et durables en font un partenaire idéal pour ce projet historique. Ce partenariat historique renforce la vision d'URC qui consiste à proposer des complexes immobiliers de classe mondiale et à rehausser le profil du Koweït en tant que plaque tournante régionale pour l'art de vivre et l'hospitalité de luxe. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809072/KUWAIT_DOWNTOWN.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809073/KUWAIT_SKYLINE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY

PERSONNE-RESSOURCE : Pour en savoir plus, ou pour obtenir des photos haute résolution, veuillez communiquer avec : [email protected], tél. : 0203 405 9370