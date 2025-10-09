Conçu en collaboration avec le prestigieux cabinet d'architectes Foster + Partners, le nouvel hôtel disposera de 120 chambres et suites soigneusement conçues, qui allient à la perfection le raffinement moderne et l'esthétique japonaise caractéristique de Nobu. Les clients pourront profiter du restaurant Nobu situé au niveau de l'entrée, qui proposera les plats emblématiques du chef Nobu, ainsi que de salles de réunion et d'événements polyvalentes, adaptées aussi bien aux réunions privées qu'aux grandes occasions. Un café élégant sera un lieu accueillant pour des réunions informelles ou des repas légers, tandis qu'un centre de remise en forme et un spa ultramodernes assureront une expérience complète de bien-être et de détente. Sur le toit de l'hôtel, une superbe piscine à débordement jouira d'une vue panoramique sur Nashville et la campagne environnante. Elle servira de lieu de rencontre et sera accompagnée d'un service de restauration soigné pour une expérience ultime.

« Nous sommes ravis d'apporter le style de vie Nobu à East Bank, un quartier dynamique et en pleine expansion de Nashville, a déclaré Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality. Après beaucoup d'attente et de demandes de la part de nos fidèles clients Nobu, notre partenariat avec Oracle est idéal. La riche culture et la scène culinaire de Nashville en font un lieu idéal pour Nobu, et nous sommes impatients de créer une destination qui incarne l'esprit de la ville et notre expérience unique. »

L'hôtel Nobu de Nashville deviendra un lieu emblématique du quartier riverain d'East Bank, relié au cœur de la ville. Situé à quelques minutes seulement du centre-ville, l'hôtel permet d'accéder facilement aux sites emblématiques de la ville, tels que la vie nocturne animée de Broadway, le Country Music Hall of Fame, le Ryman Auditorium, le Nissan Stadium, domicile des Tennessee Titans, et les restaurants réputés de la ville.

Nommée l'une des 25 marques les plus innovantes dans le domaine du luxe par Robb Report, Nobu Hospitality est une marque mondiale de luxe fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper. S'appuyant sur le service, l'image et la réputation, la marque offre une gamme complète de services de gestion d'hôtels, de restaurants et de résidences pour des projets exceptionnels sur les cinq continents.

Pour obtenir plus de renseignements et des nouvelles exclusives sur l'hôtel-restaurant Nobu de Nashville, visitez le site www.nobuhotels.com/nashville.

