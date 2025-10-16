Hôtel, restaurant et résidences Nobu Baku

Situé le long de la côte caspienne, dans la prestigieuse région du Sea Breeze Resort, ce développement historique marque l'entrée de Nobu en Azerbaïdjan, apportant à la région le célèbre mélange de luxe contemporain, de gastronomie distinctive et de mode de vie amélioré de la marque.

Le projet comprendra un hôtel Nobu de 80 chambres et une collection de 100 résidences exclusives Nobu, dont cinq villas exceptionnelles, conçues pour refléter l'esthétique distinctive de Nobu, soit une simplicité élégante, des matériaux naturels et un équilibre harmonieux entre confort et sophistication.

Au cœur de la propriété, le restaurant Nobu présentera la cuisine péruvienne japonaise de renommée mondiale du chef Nobu, complétée par un bar et un salon élégants pour les invités et les résidents.

Une sélection de commodités organisées améliorera l'expérience, y compris un centre de conditionnement physique de pointe, un spa de bien-être, un vaste espace pour les réunions et les événements et des installations récréatives adaptées à la détente et au mode de vie actif. Grâce à un accès direct à la plage sur la mer Caspienne, les invités et les résidents profiteront d'un environnement tranquille qui combine harmonieusement les loisirs, le bien-être et l'hospitalité distinctive de Nobu.

Nobu Hotel, Restaurant et Residences Montenegro

Élargissant l'empreinte de Nobu, la marque annonce également les résidences, l'hôtel et le restaurant Nobu du Sea Breeze Resort au Monténégro, situés le long de la côte adriatique dans une zone de villégiature prestigieuse.

Ce développement très attendu comprendra un hôtel Nobu de 80 chambres, 100 résidences privées avec cinq villas sur mesure, centré sur un restaurant phare de Nobu qui offre aux propriétaires et aux invités une expérience de style de vie inégalée. Avec une vue panoramique sur la mer, un accès privé au bord de l'eau et la proximité des destinations les plus exclusives de la région, Nobu Montenegro incarnera l'équilibre parfait entre sérénité et sophistication.

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de présenter Nobu à l'Azerbaïdjan et de faire notre retour au Monténégro, deux destinations époustouflantes qui sont imprégnées de culture et de beauté naturelle. Ce partenariat avec Sea Breeze Resort reflète notre engagement à réaliser non pas un, mais deux projets exceptionnels de Nobu qui incarnent notre vision. Ces développements remarquables illustrent notre dévouement inébranlable à créer des expériences uniques où l'hospitalité exceptionnelle, le design novateur et la cuisine de classe mondiale convergent dans une harmonie parfaite. »

Emin Agalarov, fondateur et propriétaire du Sea Breeze Resort, a ajouté :

« Nous sommes ravis que la marque de renommée mondiale Nobu soit bientôt présente à Sea Breeze en Azerbaïdjan ainsi qu'à Sea Breeze au Monténégro. Il s'agit d'un nouveau chapitre dans le développement de la ville et de la destination de villégiature оur pour les touristes du monde entier. Je remercie sincèrement nos partenaires pour de nombreuses années de coopération et de confiance. »

