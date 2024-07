TERREBONNE, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Nita Inc. (« Nita ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Shorewood Engineering LLC (« Shorewood » ou la « Société »), un fabricant d'étiqueteuse rotative basé au Minnesota.

Fondée en 1988, Shorewood jouit d'une solide réputation de qualité auprès d'entreprises de biens de consommation emballés de premier plan en Amérique du Nord. Ses équipements rotatifs sont un complément parfait aux systèmes d'étiquetage en ligne de Nita. De plus, Shorewood est le seul fabricant nord-américain d'étiqueteuse rotative, car les chefs de file de l'industrie sont européens. Le président et fondateur de Shorewood, M. Jason Good, maintiendra son poste actuel et conservera une participation importante dans la Société. M. Good a mentionné : « J'ai le privilège de m'associer à Nita et j'ai hâte de passer à ce prochain chapitre et de faire de grandes choses ensemble ».

Charles Magnan, PDG de Nita, a déclaré : « Shorewood a établi au cours des 35 dernières années une impressionnante base d'installations avec un éventail remarquable de clients multinationaux impliqués dans l'alimentation et les boissons et les biens de consommation. La combinaison de l'expertise de Shorewood en matière d'étiqueteuse rotative à la technologie de pointe de Nita créera un nouveau type d'étiqueteuse rotative et fournira au marché une solution nord-américaine ».

À propos de Nita Inc.

Nita Inc. https://nitalabeling.com/fr/ fabrique les systèmes d'étiquetage les plus technologiquement avancés et intuitifs au monde. C'est en 2008 que Nita a lancé son équipement d'étiquetage entièrement synchronisé en redessinant complètement l'étiqueteuse traditionnelle. Nita utilise une architecture simplifiée et des composantes électroniques standards afin de rendre ses machines plus robustes et plus faciles à entretenir. De plus, l'interface homme-machine (IHM) de pointe de Nita rend la machine incroyablement conviviale. Nita a redéfini la norme de l'industrie pour l'avancement technologique et la simplicité opérationnelle. Aujourd'hui, les systèmes d'étiquetage de Nita sont la référence pour certains des plus grands fabricants de biens de consommation emballés au monde.

À propos de Shorewood Engineering LLC

Shorewood Engineering LLC https://shorewoodengineering.com/ se consacre à la conception et à la fabrication de systèmes automatisés d'étiquetage autocollant. Nos systèmes sont installés dans le monde entier dans certaines des applications les plus exigeantes. Nous sommes fiers du partenariat avec nos clients et du succès que nous partageons.

Renseignements à l'intention des représentants des médias seulement :

Charles Magnan

PDG Nita Inc.

Bureau : (450) 961-4000

Courriel : [email protected]

SOURCE Nita Inc.