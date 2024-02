TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Nion Nickel Inc. (ci-après « Nion ») filiale de Kinterra Capital (ci-après « Kinterra »), une société d'investissement privé basée à Toronto, annonce aujourd'hui la nomination de François Vézina au poste de chef de l'exploitation du Projet Dumont Nickel (ci-après «Dumont») de Nion, à compter du 4 mars. M. Vézina dirigera Dumont au cours de la prochaine phase de développement en vue d'une décision de mise en chantier en 2025. Dumont, situé dans la province du Québec qui est reconnue comme étant un milieu favorable au secteur minier, est l'un des plus grands gisements de sulfure de nickel non développé au monde.

Avec plus de 25 ans d'expérience pratique au Québec, au Canada et à l'étranger, François apporte à Nion une grande expertise en matière de construction et d'exploitation de mines. Il a participé à l'ingénierie, à la construction et au développement de six mines, dont la plupart sont situées dans la région de l'Abitibi au Québec, y compris la construction et l'exploitation de la mine Canadian Malartic, qui est d'une taille similaire à celle de Dumont.

« Je suis ravie d'accueillir François au sein de l'équipe de Nion », a déclaré Johnna Muinonen, présidente de Dumont Nickel. « Son expérience sera un atout important alors que Dumont débute l'étape de l'ingénierie d'avant-projet détaillée, dans le but de prendre une décision de mise en chantier en 2025. Le fait de pouvoir attirer d'excellents talents comme François témoigne de la qualité de Dumont et de notre engagement à accélérer le développement du projet. »

Avec une production moyenne de 39 000 tonnes par année de nickel sous forme de concentré de sulfure, Dumont pourra contribuer durablement à la transition énergétique et à l'industrie de la filière batteries en pleine expansion au Québec. Cette production de nickel grâce à la mine et au concentrateur sur le site s'étendrait sur une période de 30 ans. Le projet a le potentiel de fournir du nickel pour environ 780 000 véhicules électriques par année. La production de nickel de Dumont aura une faible empreinte carbone grâce au réseau d'énergie renouvelable du Québec et la capacité du minerai du gisement Dumont à capturer le carbone dans l'air ambiant. Dumont veille à maintenir les relations qui garantissent l'acceptabilité sociale de ce projet minier par un engagement continu avec les communautés et une entente sur les répercussions et les avantages avec ses partenaires de la Première Nation Abitibiwinni.

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de Nion en vue de faire progresser le projet Dumont », a déclaré M. Vézina. « La qualité du gisement Dumont, les travaux techniques et l'engagement avec les parties prenantes réalisés à ce jour fournissent une base solide pour faire progresser le projet vers la phase suivante. Je suis impatient de diriger l'équipe chargée de faire progresser le projet Dumont et de collaborer avec les parties prenantes. Je vois le projet Dumont comme étant une future pierre angulaire dans la chaîne d'approvisionnement en matières premières pour les batteries au Québec avec une intégration potentielle avec l'usine de raffinage de NiVolt ».

À propos de Nion Nickel et de Magneto Investments LP

Nion Nickel est une entreprise canadienne de minéraux critiques qui se concentre sur l'extraction du nickel nécessaire aux batteries des véhicules électriques et, plus largement, à la transition énergétique. Nion possède le projet Dumont, sa propriété phare, par le biais de sa participation à 100 % dans Magneto Investments Limited Partnership (« Magneto »). Dumont, qui est détenu et exploité à 100 % par Magneto, est l'un des plus grands gisements de sulfure de nickel entièrement autorisés au monde. Dumont est prêt à fournir du nickel pour les batteries des véhicules électriques jusqu'en 2050.

À propos de Kinterra Capital

Kinterra Capital est une société de capital-investissement basée à Toronto qui investit dans les personnes, les idées, les minéraux critiques et les infrastructures stratégiques nécessaires pour accélérer la transition énergétique. Kinterra utilise une expertise technique et transactionnelle significative spécifique au domaine pour identifier et gérer des investissements qui créent de la valeur pour les parties prenantes clés, tout en améliorant les communautés dans lesquelles nous opérons grâce à des partenariats significatifs. Chez Kinterra, nous nous concentrons sur l'innovation des idées, une analyse rigoureuse et une exécution de grande qualité pour réaliser des investissements qui créeront un avenir plus durable. Pour plus d'informations sur Kinterra Capital, veuillez visiter www.kinterracapital.com.

