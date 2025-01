KINTERRA CAPITAL RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT ENVERS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC ET ANNONCE L'IMPLANTATION DU SIÈGE SOCIAL DE DUMONT NICKEL EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

AMOS, QC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Kinterra Capital est fier d'annoncer qu'il établit le siège social de Dumont Nickel à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Cette décision témoigne de la volonté de l'entreprise de renforcer son ancrage régional tout en contribuant activement à son développement économique et social.

Kinterra Capital reconnaît la vitalité de la population d'Amos et des communautés d'accueil du projet Dumont, notamment les municipalités de Launay et de Trécesson, caractérisées par leur fort attachement au développement local. En choisissant Amos pour son siège social, Dumont Nickel consolide sa collaboration étroite avec les acteurs locaux et entend participer à la prospérité de l'Abitibi-Témiscamingue.

Une décision en phase avec les valeurs de l'entreprise : engagée envers l'humain, l'environnement et les communautés

L'un des plus grands projets de minéraux pour batterie au monde, Dumont Nickel projette produire annuellement 42 000 tonnes de concentré de nickel sur une durée de 30 ans à sa mine située à Launay à proximité d'Amos. Le choix d'Amos comme lieu pour son bureau principal est d'ailleurs motivé par des raisons économiques, sociales et stratégiques. Avec des investissements initiaux de 2,5 milliards $ et des dépenses d'exploitation de 12 milliards $ sur la durée du projet, Dumont Nickel prévoit créer 570 emplois qualifiés et bien rémunérés.

Le chef de l'exploitation de Dumont Nickel, François Vézina, a déclaré : « Établir notre siège social en Abitibi-Témiscamingue, c'est une démonstration concrète de notre engagement envers le développement local. Cette décision renforce notre lien avec la communauté et assure une cohérence entre nos actions et les besoins réels du territoire. Cette proximité, essentielle à nos décisions stratégiques, nous permet de bâtir un avenir durable, en harmonie avec les attentes des acteurs régionaux et notre responsabilité sociale ».

À propos de Kinterra Capital

Kinterra Capital est une société de capital-investissement basée à Toronto qui investit dans les personnes, les idées, les minéraux critiques et les infrastructures stratégiques nécessaires pour accélérer la transition énergétique. Kinterra utilise une expertise technique et transactionnelle significative spécifique au domaine pour identifier et gérer des investissements qui créent de la valeur pour les parties prenantes clés, tout en améliorant les communautés dans lesquelles nous opérons grâce à des partenariats significatifs. Chez Kinterra, nous nous concentrons sur l'innovation des idées, une analyse rigoureuse et une exécution de grande qualité pour réaliser des investissements qui créeront un avenir plus durable. Pour plus d'informations sur Kinterra Capital, veuillez visiter www.kinterracapital.com

À propos de Dumont Nickel

Dumont Nickel est une entreprise québécoise de minéraux critiques qui se concentre sur l'extraction du nickel et cobalt nécessaire à la production de batteries pour les véhicules électriques et, plus largement, à la transition énergétique. Nion Nickel, filière de Kinterra Capital, possède et gère le projet Dumont, sa propriété phare. Dumont est l'un des plus grands gisements de sulfure de nickel entièrement autorisé et prêt à démarrer au monde. Une fois en exploitation, Dumont pourra fournir du nickel pour les batteries des véhicules électriques jusqu'en 2058, à la hauteur de 840 000 véhicules par an.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Sandra Ataman, Ryan Affaires publiques et Communication, [email protected], 819 859-0280