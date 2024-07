Lancement de Minéraux Stratégiques Abitibi et acquisition de l'ancienne usine de Résolu à Amos

Une vision novatrice pour le développement régional d'une chaîne d'approvisionnement de la filière batterie québécoise

AMOS, QC, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Kinterra Capital Corp. (« Kinterra »), conseiller en investissement pour le Kinterra Battery Metals Fund (« Kinterra Fund ») annonce la création d'une nouvelle filiale nommée Minéraux Stratégiques Abitibi (« MSA ») qui se positionne comme un nouveau joueur pour soutenir le développement de projets s'inscrivant dans la chaîne d'approvisionnement de la filière batterie québécoise. Cette entité a pour mission de soutenir le développement d'infrastructures minières essentielles dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Par la conclusion de partenariats avec divers acteurs économiques clés de la région, MSA améliorera les services et infrastructures régionales pour faciliter l'émergence de projets qui s'inscrivent dans la transition énergétique. En capitalisant sur les bases solides du secteur minier de l'Abitibi-Témiscamingue, MSA souhaite faire de la région une plaque tournante qui relie les services de soutien minier aux producteurs de minéraux stratégiques afin de créer un centre d'expertise et d'innovation où la collaboration et la complémentarité sont les valeurs fondamentales.

MSA veut valoriser l'expertise régionale et identifier les opportunités d'affaires dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques afin de régionaliser les retombées de ses activités en travaillant étroitement avec les partenaires locaux et régionaux qui se sont déjà mobilisés au cours des derniers mois pour revitaliser l'économie locale.

« La création de Minéraux Stratégiques Abitibi incarne notre engagement pour une industrie minière plus innovante. En travaillant avec nos partenaires locaux et régionaux, nous voulons établir des conditions favorables pour promouvoir le développement de services essentiels aux projets de la transition énergétique. L'Abitibi-Témiscamingue est reconnue mondialement comme un leader du développement minier responsable et nous souhaitons que MSA contribue au développement économique et social du secteur d'Amos et de l'ensemble de la région » a déclaré François Vézina, Président de MSA.

Une présence marquée en Abitibi-Témiscamingue pour Kinterra

Kinterra Capital poursuit ainsi sa stratégie de développement au Québec, renforçant sa présence en Abitibi-Témiscamingue. MSA devient une nouvelle filiale de Kinterra, aux côtés des autres entités de son portefeuille, dont le projet Dumont Nickel et NiVolt Technologies.

La synergie entre les différentes filiales de Kinterra en Abitibi-Témiscamingue permettra sans aucun doute de se positionner comme un acteur économique clé de la région et d'assurer la pérennité des diverses initiatives qui ensemble font la promotion d'une transition énergétique durable.

L'annonce de la nouvelle filiale MSA permettra à la société d'évaluer les opportunités sur le territoire et de travailler en concertation avec la région et ses acteurs afin de développer une vision visant à maximiser les retombées, diversifier l'économie et de promouvoir l'innovation et la productivité dans le secteur des ressources naturelles.

Acquisition de l'ancienne usine de Résolu

L'acquisition de l'ancienne usine de Résolu par MSA est une étape significative dans le développement d'une économie régionale pérenne et dans le déploiement de la filière batterie du Québec, car il s'agit d'une infrastructure clé et centrale à l'Abitibi-Témiscamingue. Le site industriel constituera un support vital pour développer et offrir des services actuellement non disponibles dans la région.

D'ailleurs, cet achat permettra d'accélérer le développement de Dumont Nickel et NiVolt Technologies, toutes deux filiales de Kinterra. Dumont Nickel, spécialisée dans l'exploitation du nickel, et NiVolt Technologies, dédiée à la seconde transformation des minéraux, jouent un rôle crucial dans la création d'une solution intégrée pour la production de composantes pour batteries, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement au Québec. La vision de MSA est encore plus englobante : cet investissement stratégique au cœur de la région a pour but d'arrimer, à plus long terme, le développement d'autres projets régionaux qui contribueront également à la filière batterie.

Faits saillants :

Kinterra Capital annonce la création d'une nouvelle filiale nommée Minéraux Stratégiques Abitibi qui se positionne comme un nouveau joueur pour soutenir le développement de projets s'inscrivant dans la transition énergétique.

L'acquisition de l'ancienne usine de Résolu à Amos par MSA est une étape significative dans le développement d'une économie régionale pérenne.

À propos de Kinterra

Kinterra est une société de capital-investissement basée à Toronto qui investit dans les personnes, les idées, les minéraux critiques et les infrastructures stratégiques nécessaires pour accélérer la transition énergétique. Kinterra utilise une expertise technique et transactionnelle significative spécifique au domaine pour identifier et gérer des investissements qui créent de la valeur pour les parties prenantes clés, tout en améliorant les communautés dans lesquelles nous opérons grâce à des partenariats significatifs. Chez Kinterra, nous nous concentrons sur l'innovation des idées, une analyse rigoureuse et une exécution de grande qualité pour réaliser des investissements qui créeront un avenir plus durable. Pour plus d'informations sur Kinterra, veuillez visiter www.kinterracapital.com.

