SAINT-HONORÉ, QC, le 27 juin 2025 /CNW/ - Niobec Inc. est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec ses 350 employés cols bleus affiliés à Unifor.

Le nouvel accord à long terme, qui expire le 30 avril 2030 et qui prévoit des améliorations significatives au niveau normatif et monétaire, a été approuvé par les cols bleus le 26 juin en soirée.

Un retour à la normale est prévu le samedi 28 juin avec tous les employés.

Patrick Chabot, directeur général de Niobec, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être parvenus à un accord juste et équitable pour toutes les parties et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour exploiter notre site de manière sécuritaire et efficace pendant de nombreuses années ».

À propos de Niobec

Niobec, située à Saint-Honoré, au Québec, est l'un des principaux producteurs de niobium, un élément essentiel utilisé dans la production d'aciers à haute résistance. En activité depuis 1976, Niobec est l'un des trois seuls producteurs primaires de niobium au monde.

SOURCE Niobec inc.

Source et informations : Claudia Bolduc, Conseillère aux communications, [email protected]