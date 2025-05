SAGUENAY, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Au cours des 12 dernières semaines, la direction de Niobec Inc. (la " Compagnie ") s'est engagée activement avec les représentants de la section locale 666 d'Unifor (le " Syndicat "), le Syndicat représentant les cols bleus de la Compagnie, dans des négociations concernant la convention collective qui expirait le 30 avril 2025 (la " convention collective ").

La Compagnie a travaillé en collaboration avec le Syndicat tout au long de ce processus, négociant à tout moment de bonne foi et dans le respect de la convention collective et des lois applicables au Québec. Tout au long des négociations, la Compagnie a présenté au Syndicat de multiples offres, qu'elle juge toutes convaincantes et équitables pour les employés cols bleus. Malgré ses efforts, la Compagnie et le Syndicat n'ont pas réussi à s'entendre sur le renouvellement des conditions de la convention collective et le Syndicat a déclenché la grève le jeudi 1er mai 2025.

En outre, malgré les négociations de bonne foi et la conduite respectueuse de la Compagnie au cours du processus de négociation, la Compagnie a eu connaissance de certains comportements répréhensibles de la part des cols bleus sur le site ces derniers jours. Ces actions comprennent des dommages volontaires et intentionnels à la propriété, à l'équipement et à l'infrastructure de la Compagnie, et ont entrainé des perturbations importantes sur le site. En outre, ce comportement imprudent a compromis la sécurité et l'intégrité des opérations de la Compagnie et a créé un environnement dangereux pour les employés de la Compagnie, y compris les cols bleus.

La Compagnie ne tolèrera aucun comportement répréhensible et ne compromettra pas la sécurité de son site et des personnes qui viennent y travailler chaque jour. La Compagnie se réserve ainsi le droit d'exercer tous les recours prévus par la convention collective à l'encontre des employés cols bleus responsables des dommages et des perturbations sur le site ainsi que toutes les mesures disciplinaires qui pourraient s'avérer nécessaire. La Compagnie se réserve également tous les autres droits dont elle dispose en réponse aux comportements fautifs des employés cols bleus.

La Compagnie garde espoir qu'un accord puisse être conclu dans le cadre de nouvelles négociations et reste prête à renouer le dialogue avec le Syndicat à tout moment.

Contact : Claudia Bolduc, conseillère aux communications, [email protected]