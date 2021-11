Cette annonce s'inscrit dans la dynamique de croissance de NFP dans le domaine de l'assurance commerciale au Québec et dans le reste du Canada

NEW YORK, le 1 novembre 2021 /CNW/ - Courtier d'assurance et consultant de premier plan, offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers, NFP a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Robert Beauchamp au poste de vice-président, Assurance commerciale, au Québec (Canada).

En tant que membre de l'équipe qui s'est joint à NFP lors de son acquisition d'Ogilvy Insurance, M. Beauchamp se concentrera sur l'avancement de la croissance de NFP au Québec. Au cours de sa carrière, il a occupé pendant 17 ans le poste de président d'Invessa, une importante société de courtage en assurance de dommages qu'il a fondée en 2001, ainsi que divers postes dans le domaine du marketing et de l'exploitation à SimplAssur, Aviva Canada et CGU Insurance. Plus récemment, M. Beauchamp a été consultant pour le compte d'entreprises et de dirigeants sur le développement des affaires et la stratégie dans le domaine de l'assurance commerciale. M. Beauchamp, qui apporte à NFP une expérience considérable de l'industrie s'étalant sur plus de trois décennies, relèvera de France Dallaire, vice-présidente principale, Opérations - Québec, pour NFP au Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Robert dans notre équipe puisque nous travaillons à augmenter notre croissance au Québec à la fois de manière intrinsèque et par le biais d'acquisitions stratégiques, a déclaré Mme Dallaire. L'expertise de Robert en matière d'assurance commerciale, ses relations aux quatre coins de la province et sa perspicacité en matière de possibilités contribueront à accélérer notre progression. Robert sera un excellent partenaire pour mettre en place de nouvelles activités qui créeront davantage de valeur pour les clients et amélioreront nos résultats globaux. »

Ogilvy Insurance, que NFP a acquise en novembre 2020, devrait changer de dénomination pour devenir NFP en 2022.

« Je suis ravi de me joindre à NFP et de contribuer à leur croissance au Québec et dans le reste du Canada, a déclaré de son côté M. Beauchamp. J'ai une passion pour l'assurance commerciale et le service aux clients, donc grossir les rangs de l'équipe NFP me convient parfaitement. J'ai hâte de faire connaître mes idées, d'apprendre de mes nouveaux collègues et de créer de nouvelles occasions qui profiteront à nos clients et à notre réussite collective. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 800 employés basés au Canada et de plus de 6 000 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies innovantes et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site NFP.ca.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE: Heather Valle, [email protected], https://nfp.ca/fr, https://www.nfp.com

Liens connexes

https://nfp.ca/fr

https://www.nfp.com