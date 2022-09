L'arrivée de M. Scherer, spécialiste de l'énergie, renforce l'expertise et les capacités de NFP pour les grandes entreprises multinationales.

TORONTO , le 8 sept. 2022 /CNW/ - NFP, un important courtier en assurances IARD, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en régimes de retraite, a annoncé aujourd'hui la nomination de Robert Scherer, vice-président principal, au sein de son groupe de solutions de risques complexes (GSRC) au Canada. M. Scherer, spécialiste de l'industrie énergétique, aidera les clients du secteur de l'énergie en se proposant de relever leurs défis les plus complexes en matière d'atténuation des risques grâce à des solutions innovantes et rentables. M. Scherer relèvera de Joe Seeger, directeur général de GSRC pour le Canada.

« Rob est un excellent ajout à notre groupe de solutions de risques complexeset aura un effet positif sur la prospection de nouveaux clients, la promotion de la marque NFP et la croissance globale de l'équipe », a déclaré M. Seeger. « Son expérience dans le développement de solutions sophistiquées d'assurance et de transfert de risques pour des couvertures complexes et dans la mise en œuvre de programmes d'assurance à l'échelle mondiale pour des multinationales sera un atout considérable pour nos clients et nos collègues. »

M. Scherer apporte à son nouveau rôle près de deux décennies d'expérience en matière d'évaluation des risques et de prévention des pertes dans le secteur de l'énergie. Il rejoint NFP après avoir été employé par Aon, où il occupait dernièrement le poste de chef de pratique national de l'énergie au Canada, où il a fourni des conseils stratégiques en matière de gestion des comptes, conçu des programmes d'assurance novateurs et coordonné les services à la clientèle pour les grandes et moyennes entreprises du secteur de l'énergie. Il a obtenu un baccalauréat en finances et en gestion des risques de l'Université de Calgary.

« "Je ne pourrais pas être plus heureux de me joindre à cette équipe et contribuer au succès durable du groupe Solutions de risques complexes de NFP, qui connaît une croissance rapide », a déclaré M. Scherer. « NFP fait preuve d'un enthousiasme inégalé pour l'apprentissage et la croissance, et possède un esprit d'entreprise et un véritable engagement à fournir une expertise et un service de premier ordre aux clients. Cela fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises qui doivent faire face à des risques complexes dans le secteur de l'énergie. »

À propos de NFP

« NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, de plus de 6 900 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review). »

