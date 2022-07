Henry Equestrian de NFP devient un partenaire d'assurance officiel et un fournisseur de solutions d'assurance pour l'industrie équestre

TORONTO, le 14 juillet 2022 /CNW/ - NFP, courtier d'assurance dommages, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui son partenariat privilégié avec Canada Équestre (CE), qui en fait notamment un partenaire recommandé et privilégié pour les services d'assurance de CE en ce qui a trait aux produits d'assurance de responsabilité civile commerciale pour les entraîneures et entraîneurs enregistrés et titulaires d'une licence. Administré par Henry Equestrian*, le partenariat renouvelé prévoit un portail en ligne où les entraîneures et entraîneurs peuvent souscrire une assurance de responsabilité civile commerciale en moins de six minutes.

« Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec CE afin d'offrir cette solution pratique aux entraîneures et entraîneurs de CE, a déclaré Greg Dunn, directeur général, division de l'assurance des particuliers, NFP au Canada. Notre plateforme numérique leur permet actuellement de personnaliser et de faciliter leur demande en ligne, et d'obtenir des tarifs d'assurance préférentiels adaptés aux exigences uniques du sport équestre. »

Les personnes qui détiennent un statut d'entraîneur(e) enregistré(e) ou titulaire d'une licence du Programme de statut d'entraîneur(e) (administré par CE) sont admissibles à ce produit d'assurance de responsabilité civile commerciale personnalisé.

« Nous sommes également très heureux de poursuivre notre partenariat avec NFP et Henry Equestrian Insurance, nous a confié Meg Krueger, chef de la direction de Canada Équestre. L'ensemble de l'équipe de NFP a de nouveau fait preuve d'une passion et d'un engagement exceptionnels envers le sport équestre et l'industrie. Les solutions simples proposées à nos entraîneures et entraîneurs permettront aux équipes équestres partout au Canada de se protéger et de protéger leur clientèle, leurs chevaux et leurs entreprises, aujourd'hui et à l'avenir. »

Dans le cadre de son association à NFP, Henry Equestrian a accès à de nombreux assureurs et agences générales gestionnaires partout en Amérique du Nord. Cela s'ajoute aux vastes connaissances de l'équipe en matière d'assurance et à son expertise en gestion des risques dans tous les domaines de l'assurance.

« Bien qu'il s'agisse du lancement initial de produits pour les entraîneures et entraîneurs de CE, nous espérons proposer de nombreux autres types de produits, comme des régimes collectifs de soins de santé, l'assurance voyage, la cyberassurance, l'assurance mortalité des animaux de compagnie et des chevaux » a ajouté, Pat O'Neill, vice-président, assurance spécialisée des particuliers, NFP au Canada.

*Les services d'assurance sont fournis par NFP Canada Corp. Henry Equestrian et NFP sont des noms commerciaux enregistrés utilisés par NFP Canada Corp. dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, lorsque cela est autorisé. NFPMD est une marque déposée de NFP Corp.

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, de plus de 6 900 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review).

À propos de Canada Équestre

Organe directeur national des sports et de l'industrie équestres, Canada Équestre (CE) a le mandat de représenter, de promouvoir et de faire progresser tous les intérêts équins et équestres. Rassemblant plus de 15 000 titulaires de licence sportive, 11 organismes provinciaux et territoriaux de sport partenaires et plus de 10 organisations nationales affiliées, CE est un important contributeur à la santé sociale, physique, émotionnelle et financière de l'industrie équestre canadienne.

