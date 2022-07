La signature d'un bail à long terme dans le prestigieux immeuble First Canadian Place permet de mieux faire rayonner l'expertise et les capacités de NFP. De plus, ce nouveau bureau offre un accès plus pratique au centre financier de Toronto.

TORONTO, le 26 juillet 2022 /CNW/ - NFP, un important courtier d'assurance de dommages, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en retraite, a annoncé aujourd'hui qu'il ouvrira un nouveau bureau au centre-ville de Toronto. NFP a signé un bail de 10 ans pour occuper 13 000 pieds carrés à la First Canadian Place, un complexe de bureaux de classe A à la pointe de la technologie situé dans le quartier financier de Toronto. Cet engagement à long terme reflète la croissance de l'entreprise au Canada au cours des trois dernières années, où les revenus de l'entreprise ont augmenté de 110 %, ainsi que sa volonté de poursuivre sur cette lancée.

Le nouveau bureau, qui peut accueillir 65 employés, offre plus d'espace pour rencontrer des clients et des partenaires, renforce la présence de l'entreprise au cœur de Toronto et multiplie les possibilités de collaboration pour les employés qui répondent aux divers besoins des entreprises et des particuliers dans tout l'Ontario.

« Notre priorité est d'édifier une plateforme commerciale nationale unifiée au Canada, qui renforce notre capacité à fournir des solutions sur mesure pour favoriser la réussite des clients, a déclaré John Haas, président de NFP au Canada. Bien que NFP soit présente à Toronto depuis des années, ce nouvel espace permet à l'entreprise de rassembler les membres de l'équipe de tous les secteurs d'activité dans un environnement collaboratif et multidisciplinaire. En outre, les multiples salles de réunion axées sur le client serviront de plaque tournante essentielle pour les clients, l'équipe NFP et les compagnies d'assurance. »

NFP, dont les bureaux sont devenus trop petits, continue d'acquérir des entreprises et d'embaucher de nouveaux employés au Canada. L'entreprise continue de mettre l'accent sur le recrutement de personnes qui possèdent l'expertise spécialisée requise pour créer et soutenir des solutions holistiques adaptées aux besoins de chaque client en matière d'assurance, d'avantages sociaux et de gestion de patrimoine.

« La présence de NFP au Canada est 20 fois plus importante qu'il y a 5 ans, a mentionné Scott Saddington, chef de l'exploitation de NFP au Canada. Notre nouveau bureau sera un endroit idéal pour établir et développer des relations. Plus pratique pour les employés qui font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail et plus proche des clients situés dans la ville et autour de celle-ci, le bureau sera situé dans un lieu attrayant pour nos partenaires de l'extérieur qui visitent Toronto. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance de dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en retraite, qui offre des solutions spécialisées pour favoriser la prospérité des clients, qui reposent sur les connaissances de plus de 6 900 employés à l'échelle mondiale, des instruments de placement et des technologies de pointe et des relations de longue date avec des assureurs, des fournisseurs de services et des institutions financières reconnus. NFP se classe au 9e rang des meilleurs endroits où travailler pour les grands employeurs du domaine de l'assurance, au 7e rang des plus grands courtiers privés, au 5e rang des plus grands courtiers en avantages sociaux, pour ce qui est du chiffre d'affaires mondial, et au 13e rang des plus grands courtiers d'affaires américains (tous les classements selon Business Insurance).

Visitez le site NFP.ca pour découvrir comment nous aidons les clients à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Josh Wozman, chef des communications, NFP, [email protected], 415.318.6441