La dirigeante d'expérience devra interpréter l'incidence de la réglementation complexe et évaluer les nouvelles tendances en matière de législation sur les assurances.

TORONTO, le 2 août 2022 /CNW/ - NFP, un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'embauche de Pamela Derksen au poste de chef adjointe de la conformité pour NFP au Canada. À ce titre, Mme Derksen élaborera des politiques et des procédures d'entreprise et représentera NFP auprès des organismes de réglementation canadiens. Elle relèvera de Suzanne Spradley, vice-présidente principale, chef de la conformité et avocate générale associée de NFP.

« Je suis ravie d'accueillir Pam au sein de NFP et de notre équipe grandissante au Canada, a déclaré Mme Spradley. Pam a démontré sa capacité à interpréter l'incidence de la réglementation complexe et à évaluer la législation et les tendances émergentes dans le monde de l'assurance. Elle sera un atout précieux pour nos clients, qui sauront ainsi que nous continuons à exercer nos activités dans le respect des règles d'éthique et de conformité. »

Mme Derksen se joint à NFP après avoir travaillé pour le Groupe Assurance Cowan, où elle était vice-présidente, Courtage et relations d'assurance, particuliers et entreprises. Auparavant, elle était vice-présidente, Opérations, politique de courtage et systèmes d'administration, pour Assurance Economical. Mme Derksen compte 25 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, allant de la souscription en assurance des entreprises dans l'Ouest canadien à divers postes de direction aux niveaux opérationnels et organisationnels au sein de grandes compagnies nationales.

Elle a obtenu un baccalauréat en économie et en sciences politiques de l'Université de Calgary et un certificat en leadership des cadres de l'Université McMaster. Mme Derksen détient les titres de Professionnel d'assurance agréé et de Fellow, Professionnel d'assurance agréé de l'Insurance Institute of Southern Alberta. Elle est également membre du conseil d'administration du Oxford-Elgin Child and Youth Centre.

« Je suis ravie de me joindre à NFP au Canada et de faire partie d'une organisation où je sens que je peux apporter une contribution significative en aidant les clients à rester informés sur les projets de loi, a déclaré Mme Derksen. En tant que société de courtage internationale en pleine croissance, NFP a rassemblé une excellente équipe de professionnels et est bien positionnée pour poursuivre son succès sur le marché canadien. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, de plus de 6 900 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review).

Visitez le site NFP.ca pour découvrir comment nous aidons les clients à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

