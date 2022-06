La nomination de Mme Horsman vient renforcer la croissance des activités de NFP Canada en matière d'assurance dommages

TORONTO, Le 2 juin 2022 /CNW/ - NFP, un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Emily Horsman au poste de responsable nationale du courtage. Mme Horsman dirigera les efforts visant à mettre en place la plateforme nationale de courtage de NFP, aux côtés des dirigeants des secteurs du courtage et des affaires et des partenaires de souscription canadiens. En outre, elle collaborera étroitement avec les courtiers américains de NFP et dirigera les relations avec les assureurs au Canada. Mme Horsman relèvera de Mark Wiens, responsable, Assurance commerciale pour NFP au Canada.

« Je suis très heureux d'accueillir Emily au sein de NFP qui poursuit la croissance de ses activités en matière d'assurance dommages au Canada, a déclaré M. Wiens. Cette embauche reflète notre ferme engagement à continuer la mise en œuvre de nos stratégies en matière d'assurance dommages en Amérique du Nord. Emily exerce un leadership réfléchi et influent. Elle se concentrera sur nos activités en plein essor d'assurance dommages sur le marché intermédiaire, tout en apportant son soutien à nos équipes Petites et moyennes entreprises et Solutions de risques complexes. Emily est très respectée pour ses connaissances, sa touche personnelle et son professionnalisme en général, et nous sommes ravis qu'elle nous aide à façonner notre succès futur », a-t-il ajouté.

Mme Horsman compte plus de 20 ans d'expérience dans le courtage, la souscription et la direction. Elle nous arrive de Markel Canada, où elle était vice-présidente de la distribution alternative. Auparavant, elle a exercé les fonctions de vice-présidente du courtage chez Willis Towers Watson. Elle a occupé divers postes de courtage et de souscription à Aon Reed Stenhouse et ACE INA Insurance. Mme Horsman possède le titre de Fellow, Professionnel d'assurance agréé de l'Institut d'assurance du Canada et la désignation Canadian Risk Management du Global Risk Management Institute.

« C'est un honneur de joindre l'équipe de NFP au Canada, a déclaré Mme Horsman. « La culture axée sur les personnes de NFP correspond parfaitement à mon style de leadership et de service à la clientèle, et je suis impatiente de contribuer à façonner notre succès futur au Canada. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en retraite qui offre des solutions spécialisées pour favoriser la prospérité des clients, qui reposent sur les connaissances de plus de 6 900 employés à l'échelle mondiale, des instruments de placement et des technologies de pointe et des relations de longue date avec des assureurs, des fournisseurs de service et des institutions financières reconnus. NFP se classe au 9e rang des meilleurs endroits où travailler pour les grands employeurs du domaine de l'assurance, au 7e rang des plus grands courtiers privés, au 5e rang des plus grands courtiers en avantages sociaux pour ce qui est du chiffre d'affaires mondial, et au 13e rang des plus grands courtiers d'affaires américains (tous les classements selon Business Insurance).

Consultez le site NFP.ca pour découvrir comment nous aidons les clients à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: Personne-ressource: Josh Wozman, Head of Communications, NFP, [email protected], 415.318.644