Grâce à l'embauche de nouvelles entreprises spécialisées, NFP élargit son expertise en Amérique du Nord dans la construction, l'infrastructure et le cautionnement de projets transfrontaliers complexes et améliore l'homogénéité pour la clientèle nationale et internationale.

NEW YORK et TORONTO, 3 octobre 2022 /CNW/ - NFP , un important courtier en assurances de dommages, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en régimes de retraite, a annoncé l'embauche de David Bowcott et de Adrian Pellen pour diriger le groupe Construction et Infrastructure Amérique du Nord de l'entreprise, qui fournit des services complets de construction et de cautionnement conçus spécialement pour des projets nationaux et transfrontaliers complexes. David Bowcott, de Toronto, travaillait chez Aon, où il a supervisé la croissance, l'innovation et les connaissances du groupe Construction et Infrastructure mondiales. Adrian Pellen, de Chicago, travaillait chez Marsh, où, en tant qu'agent de liaison principal auprès de la clientèle, il a offert des solutions de gestion du risque et d'assurance pour des projets complexes de construction et d'infrastructure. Les deux relèvent de Henry Lombardi, vice-président directeur, Assurance IARD.

« L'Infrastructure Investment and Jobs Act, une loi historique adoptée l'an dernier, prévoit que des sommes massives seront investies dans des projets de construction partout au pays au cours de la prochaine décennie et au-delà, a déclaré Doug Hammond, président et chef de la direction de NFP. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'industrie de la construction, mais elle s'accompagne de défis particuliers qui peuvent compromettre la réussite et la rentabilité des projets. La nomination de ces deux leaders du secteur et la création d'un groupe intégré Construction et infrastructure Amérique du Nord NFP renforcent notre position sur le marché et notre capacité d'aider les clients à s'y retrouver dans toute cette complexité et à protéger leurs actifs. »

M. Bowcott, en tant que directeur commercial du groupe Construction et Infrastructure mondiales, à Aon, s'est spécialisé dans l'autonomisation des clients et des partenaires dans l'atteinte de profils de risque optimaux pour leur organisation et leurs projets. Auparavant, il avait travaillé chez Marsh Canada comme gestionnaire au service de cautionnement de Toronto et gestionnaire régional de cautionnement. M. Bowcott est membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de la construction et de l'Institute of Asset Management. De plus, il offre des services consultatifs stratégiques à diverses sociétés de capital-risque et entreprises de technologie en démarrage dans le domaine de l'environnement bâti.

Auparavant directeur général chez Marsh, M. Pellen a dirigé l'infrastructure des pratiques de construction de l'entreprise aux États-Unis et au Canada. Il a également supervisé les risques liés aux projets, la gestion des comptes et les réclamations pour la division de construction aux États-Unis. Auparavant, il avait été directeur, Infrastructures, à Aon, et gestionnaire principal des engagements pour les projets d'infrastructure. M. Pellen est membre du conseil de la section américaine de l'IPFA, l'association professionnelle mondiale du secteur du financement des infrastructures et de l'énergie.

« Nous sommes très heureux d'accueillir David Bowcott et Adrian Pellen à NFP à l'heure où nous nous préparons à devenir le principal conseiller et courtier en assurances axé sur le contrôle des risques, a déclaré M. Lombardi. Ces embauches nous procurent un talent inégalé en services-conseils sur la gestion des risques liés aux projets complexes et renforcent notre engagement quant à une stratégie transfrontalière en Amérique du Nord axée sur la création de champs d'expertise spécialisés en assurances de dommages et en avantages sociaux. Étant donné que nous continuons de nous concentrer sur les façons de mieux servir nos clients, ces ajouts renforcent notre position comme premier choix dans le secteur du courtage en construction et nous procurent une valeur énorme à l'appui de notre mission d'offrir une excellente expérience aux assurés. »

À propos de NFP

NFP est un important courtier en assurances de dommages, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en régimes de retraite qui offre des solutions favorisant la réussite des clients grâce à l'expertise de plus de 7 000 employés à l'échelle mondiale, y compris plus de 1 000 employés au Canada, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement estimés. NFP se classe au neuvième rang des meilleurs grands employeurs en assurances, au septième rang des plus grandes sociétés fermées de courtage, au cinquième rang des plus grandes sociétés de courtage en avantages sociaux selon le revenu mondial et au treizième rang des courtiers en affaires aux États-Unis (selon le classement de Business Insurance).

Visitez NFP.com pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

