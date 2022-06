Cette acquisition d'une société de gestion de patrimoine de premier plan permettra à NFP de consolider ses activités en plein essor fondées sur les actifs

TORONTO, le 30 juin 2022 /CNW/ - NFP, courtier d'assurance dommages, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente d'acquisition de Newport Private Wealth Inc, société de gestion de patrimoine privée de Toronto dont les actifs s'élèvent à quelque 4,3 milliards de dollars sous gestion et qui a des bureaux à Waterloo et à Kingston (Ontario), à Calgary (Alberta) et à Kelowna (Colombie-Britannique). Newport propose des services complets de gestion de patrimoine, y compris la gestion des investissements, la planification successorale, la planification de la retraite et fiscale, les solutions d'assurance et les services de conseils philanthropiques aux familles et aux particuliers fortunés. La transaction a été conclue le 30 juin 2022.

Doug Hammond, président et chef de la direction de NFP : « L'ajout de Newport élargit stratégiquement la présence de NFP en Amérique du Nord dans le domaine de la gestion de patrimoine par l'ajout de l'une des organisations et des plateformes les plus importantes dans ce domaine. Cet ajout exceptionnel pour NFP, qui porte le total de nos actifs sous gestion à près de 50 milliards de dollars, s'aligne sur notre objectif de développer nos activités de gestion de patrimoine et de fournir davantage de solutions pour répondre aux besoins diversifiés des clients ».

La société continuera d'exercer ses activités sous la marque Newport Private Wealth et l'équipe de direction de Newport restera à la barre, y compris les trois associés fondateurs de la société : Douglas C. Brown, président et chef de la direction; Mark A. Kinney, chef des placements et David T. Lloyd, chef de la gestion de patrimoine.

« Nous sommes enchantés de nous joindre à NFP et de faire partie d'une organisation mondiale en pleine croissance qui se consacre à l'expansion de ses capacités de gestion de patrimoine en Amérique du Nord, a déclaré Douglas C. Brown. Avec NFP, Newport rehaussera l'expérience clientèle grâce à un accès à des ressources et à une expertise supplémentaires qui augmenteront la valeur que nous offrons. NFP partage notre engagement envers nos clients, nos employés, nos partenaires et notre marque. Nous sommes ravis d'offrir des services de gestion de patrimoine personnalisés et spécialisés à un nombre encore plus grand de collectivités au fur et à mesure de notre croissance. »

Douglas C. Brown et l'équipe de direction de Newport joueront un rôle de premier plan dans l'expansion des activités de gestion de patrimoine de NFP par la croissance et l'expansion de la marque Newport Private Wealth. L'entreprise travaillera avec l'équipe de direction de NFP pour recruter les meilleurs talents, intégrer les acquisitions et développer des capacités complémentaires à l'échelle du pays.

« Nous sommes ravis d'accueillir Doug, Mark, David et toute l'équipe de Newport au sein de la famille NFP, a déclaré John Haas, président de NFP au Canada. Newport s'est distinguée sur le marché en créant une plateforme d'investissement axée sur le service aux clients qui souhaitent un meilleur contrôle de leur patrimoine. En proposant une offre unique de gestion de patrimoine privée et une expérience de service personnalisé pour les clients, Newport s'aligne parfaitement sur la base solide que NFP a construite dans ses activités de gestion de patrimoine en Amérique du Nord. Newport apportera une valeur ajoutée considérable à NFP et à ses clients, quelle que soit l'importance de leur patrimoine. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, de plus de 6 900 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review).

Visitez le site NFP.ca pour découvrir comment nous aidons les clients à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

À propos de Newport Private Wealth

Fondée en 2001, Newport Private Wealth est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine privé au Canada, avec plus de 4,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'entreprise, dont le siège social est à Toronto et qui possède des bureaux à Waterloo, à Kingston, à Calgary et à Kelowna, compte environ 70 employés. Newport offre des services complets de gestion de patrimoine à ses clients, notamment la gestion des investissements, la planification successorale, la planification de la retraite et fiscale, les solutions d'assurance et les services de conseils philanthropiques aux particuliers fortunés.

