L'acquisition d'une société de courtage historique de Montréal favorise l'expansion de NFP au Québec et sa croissance partout au Canada

NEW YORK, 10 décembre 2020 /CNW/ - NFP, un courtier et conseiller en assurances de premier plan qui offre aux employés des avantages sociaux, des assurances de dommages, des solutions de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Ogilvy Assurance dans une transaction conclue le 24 novembre 2020.

Établie à Montréal, au Québec, et ayant des bureaux à Toronto et à Oakville, en Ontario, Ogilvy Assurance est un courtier d'assurance multidisciplinaire qui offre une gamme d'assurance de dommages aux entreprises et aux particuliers, ainsi que des avantages sociaux collectifs et des régimes collectifs de retraite, d'assurance vie et placements. Ogilvy Assurance élargit les capacités et l'expertise de NFP principalement par des offres d'assurance voyage et d'assurance bateau, ainsi que des couvertures spécifiques pour l'industrie du déménagement et un programme pour les couvreurs. Avec l'ajout d'Ogilvy Assurance, NFP a maintenant l'un des plus importants programmes de déménagement et d'entreposage au Canada. David Ogilvy se joindra à NFP à titre de vice-président principal et relèvera de Dominic Tesone, directeur général.

« Nous sommes ravis d'accueillir David et ses collègues au sein de l'équipe, a déclaré Greg Padovani, président de NFP au Canada. C'est un gestionnaire de programme talentueux, doté d'une vaste expérience, d'excellentes relations et d'une profonde compréhension des besoins uniques du marché québécois. Notre croissance au Canada se poursuit alors que nous attirons des talents locaux partout au pays et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre sur cette lancée jusqu'en 2021. »

« Ogilvy Assurance est une société très respectée dans le domaine des assurances de dommages, et l'expertise qu'elle apporte complétera les services que nous offrons actuellement au Canada, a déclaré John Belyea, chef de l'exploitation, NFP au Canada. Nous avons l'occasion d'accroître notre présence au Québec et de créer une offre de services complète consolidée qui fournit aux clients des avantages sociaux, une gamme de solutions d'assurance dommages pour les entreprises et les particuliers par l'entremise d'une seule organisation collaborative. »

« Je suis heureux de me joindre à NFP et d'avoir l'occasion de contribuer à sa croissance continue au Canada, a déclaré M. Ogilvy. NFP a déjà établi une présence impressionnante en Ontario avec un large éventail de capacités. Étant donné que les besoins des entreprises et des particuliers deviennent de plus en plus diversifiés et complexes, le fait de faire partie d'une collectivité dotée d'une expertise et de ressources spécialisées fera une différence significative et durable pour les gens que nous avons la possibilité de servir. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 700 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

Visitez NFP.com pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

