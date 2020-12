NFP fait face à une conjoncture difficile pour mener à bien 16 acquisitions en 2020, y compris l'une des plus importantes de l'histoire de l'entreprise

Les acquisitions s'étendent sur les marchés, élargissant la présence de NFP à l'échelle mondiale tout en améliorant son expertise et ses capacités.

NEW YORK, le 15 déc. 2020 /CNW/ - NFP , un courtier et conseiller en assurances de premier plan qui offre aux employés des avantages sociaux, des assurances de dommages, des solutions de retraite et des solutions individuelles, a annoncé avoir fait 16 acquisitions à ce jour en 2020 partout aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande.

NFP a fait l'acquisition des entreprises suivantes pour accroître ses capacités en matière d'assurances de dommages, d'avantages sociaux collectifs et de solutions individuelles à l'échelle mondiale : EFG&M Management LLC, Ernest R. Shaw Limited, Fiduciary Investment Advisors LLC, Gary Nelson (volume d'affaires), HMP Insurance & Pensions Advisors Limited, Insurance Specialty Group LLC, Johnson Fleming Group Limited, Leavitt Insurance Services of San Diego, Managed Care Consultants, McKinley & DiMarco Insurance Services, Ogilvy Assurance, Reilly Benefits Inc., Rose & Kiernan Inc., Santa Maria & Company, Simplify Insurance LLC et StratWealth.

Rose & Kiernan, courtier d'assurance multidisciplinaire basé à Albany, New York, avec des capacités très perfectionnées dans les domaines des assurances de dommages, de caution et d'avantages sociaux, figure parmi les plus importantes acquisitions de l'histoire de NFP.

NFP prévoit également conclure d'autres transactions d'ici la fin de l'exercice.

« Bien que l'année ait été difficile, 16 organisations remarquables ont adopté notre proposition de valeur et ont choisi de faire partie de l'avenir de NFP, a déclaré Doug Hammond, président et chef de la direction de NFP. Chaque acquisition nous permet de croître de façon stratégique, de faire progresser notre culture axée sur les gens et de mieux positionner notre entreprise pour qu'elle prospère dans les années à venir. Qui plus est, nous élargissons l'éventail des solutions et de l'expertise spécialisée dont les clients ont besoin pour gérer leurs risques et atteindre leurs objectifs les plus complexes. »

« Notre équipe a travaillé fort pour surmonter divers obstacles afin d'accueillir un excellent éventail d'entreprises en 2020, a affirmé Carl Nelson, vice-président directeur, Fusions et Acquisitions. Nous continuons de nous concentrer sur la croissance stratégique et durable dans tous les secteurs d'activité, au pays et à l'étranger, et nous demeurons l'entreprise de choix pour les entreprises prospères, en croissance et en harmonie avec notre culture. Notre élan est fort et nous nous réjouissons à la perspective d'une autre excellente année en 2021. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 700 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

Visitez NFP.com pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

