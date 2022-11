Ce partenariat permet aux clients de NFP au Canada d'avoir accès à des avantages uniques qui répondent aux besoins de n'importe quel propriétaire d'animal de compagnie

TORONTO, 3 novembre 2022 /CNW/ -- NFP , un important courtier en assurances de dommages, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en régimes de retraite, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la Compagnie d'assurance Petline, un chef de file du marché de l'assurance pour animaux de compagnie. Grâce à ce partenariat, NFP peut offrir à ses clients canadiens une assurance-maladie Petsecure pour animaux de compagnie. La nouvelle assurance pour animaux de compagnie de NFP complète sa gamme de produits d'assurance spécialisés qui comprennent la motocyclette, l'équine, la voiture de collection, le bateau, le véhicule récréatif, la motoneige, les voyages et la cyberprotection DigitalShield.

« Nous sommes ravis de nous associer à Petline et d'offrir cet excellent produit qui aide nos clients propriétaires d'animaux de compagnie à protéger la santé de leur animal de compagnie, a déclaré Greg Dunn, directeur général des risques personnels de NFP au Canada. Nous savons à quel point les animaux de compagnie sont importants pour nos clients, et Petsecure leur fournira le type de couverture complète qu'ils méritent. »

La marque phare de Petline, Petsecure, offre différentes solutions pour répondre aux besoins uniques de chaque animal. Les régimes d'assurance-maladie pour animaux de compagnie comprennent une couverture complète en cas d'accident et de maladie avec une protection dentaire, une thérapie alternative, des traitements préventifs et une thérapie comportementale. Petsecure aide à protéger les animaux de compagnie et assure aux propriétaires d'avoir l'esprit tranquille.

« Nous sommes heureux de nous joindre à NFP au Canada pour offrir une assurance-maladie pour les animaux de compagnie à ses clients et assurer la protection d'un plus grand nombre d'animaux de compagnie partout au Canada, a déclaré Raegan Ahlbaum, vice-président des opérations de Petline. Compte tenu de l'expérience combinée des spécialistes en assurance, c'était tout naturel ».

« Chez NFP, nous voulons offrir à nos clients une gamme complète d'assurances qui leur fournis tranquillité d'esprit, peu importe le produit ou la couverture dont ils ont besoin », a déclaré Pat O'Neill, vice-présidente, Specialty Personal Lines, NFP au Canada.

À propos de la Compagnie d'assurance Petline

Première compagnie d'assurance autorisée au Canada à se concentrer uniquement sur l'assurance des animaux de compagnie, Petline est un chef de file dans le marché de l'assurance des animaux de compagnie depuis 1989. Petline fait partie de la famille d'entreprises de la Société financière Definity et possède plusieurs gammes de produits. Sa marque phare est l'assurance-maladie Petsecure pour les animaux de compagnie, et l'entreprise a lancé l'assurance-maladie pour les animaux de compagnie en 2018 comme option à moindre coût. Petline souscrit également une assurance-maladie pour animaux de compagnie de l'OVMA, une assurance pour animaux de compagnie pour les clients de la baie d'Hudson, un programme d'assurance pour animaux de compagnie de Desjardins, un programme d'assurance pour animaux de compagnie personnels, une assurance-maladie pour animaux de compagnie de la Toronto Humane Society et une assurance-maladie pour animaux de compagnie de la SPCA de la Nouvelle-Écosse. Chaque marque offre des options de couverture distinctes avec des avantages uniques à différents prix. Petline aide les animaux de compagnie canadiens à vivre plus longtemps et en meilleure santé en permettant à leurs propriétaires de fournir les meilleurs soins de santé aux animaux de compagnie.

Pour en savoir plus sur Petline, visitez www.petlineinsurance.com .

À propos de NFP

NFP est un important courtier en assurances de dommages, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en régimes de retraite qui offre des solutions favorisant la réussite des clients grâce à l'expertise de plus de 7 000 employés à l'échelle mondiale, y compris plus de 1 000 employés au Canada, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement estimés. NFP se classe au neuvième rang des meilleurs grands employeurs en assurances, au septième rang des plus grandes sociétés fermées de courtage, au cinquième rang des plus grandes sociétés de courtage en avantages sociaux selon le revenu mondial et au treizième rang des courtiers en affaires aux États-Unis (selon le classement de Business Insurance).

Visitez le site NFP.ca pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

