Le complexe sportif Canlan Sports York a été renommé NFP Athletic Centre - une communauté sportive de Canlan

NEW YORK, le 4 févr. 2026 /CNW/ - NFP, une société de Aon, et l'un des principaux courtiers en assurance dommages et conseillers en avantages sociaux, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord stratégique avec Canlan Ice Sports Corp. (Canlan Sports) (TSX : ICE), l'un des principaux propriétaires et exploitants d'installations de hockey récréatif en Amérique du Nord. Conformément aux modalités de l'accord, le complexe Canlan Sports situé à North York, en Ontario, qui accueille chaque année plus de 1,3 million de joueurs et de visiteurs, sera rebaptisé « NFP Athletic Centre - une communauté sportive de Canlan » et arborera les couleurs de NFP à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce complexe sportif, l'un des plus grands en son genre au Canada, est un centre de loisirs et de divertissement polyvalent à la pointe de la technologie, doté de six surfaces de jeu aux dimensions réglementaires de la LNH. Il est situé sur le campus principal de l'Université York, la troisième plus grande université du Canada. L'une des patinoires sera rebaptisée, et le banc des joueurs, les bandes de patinoire ainsi que le vestiaire afficheront les couleurs de NFP. NFP peut utiliser cette patinoire pour des événements communautaires et destinés à ses clients tout au long de l'année.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Canlan Sports et fiers d'être le commanditaire officiel du nouveau NFP Athletic Centre », a déclaré Rob Rasberry, directeur général de NFP au Canada. « Cette relation repose sur nos valeurs communes, à savoir l'intégrité, le travail d'équipe et la volonté d'avoir un impact positif. En développant notre présence locale dans la région du Grand Toronto, nous réaffirmons notre engagement envers les communautés que nous servons. En collaboration avec Canlan Sports, nous nous engageons à rendre le sport plus accessible, plus inclusif et plus positif pour tous. »

Cette collaboration souligne l'engagement de NFP à investir dans les communautés locales, à promouvoir la pratique sportive à l'échelle locale et à soutenir les filles et les femmes dans le domaine du sport. Le nouveau complexe sportif « NFP Athletic Centre » est un lieu incontournable pour la pratique du hockey au niveau local. Il accueille des tournois, des championnats, des séances de patinage ouvertes au public, des événements communautaires et propose des expériences numériques avec des simulateurs et des jeux interactifs. Des travaux visant à apporter de légères modifications structurelles au complexe ont débuté, et une cérémonie officielle d'inauguration aura lieu prochainement.

« Nous sommes heureux de collaborer avec NFP afin de rehausser l'un de nos complexes phares et de renforcer les liens au sein de notre communauté », a déclaré Joey St-Aubin, président et chef de la direction de Canlan Sports. Canlan Sports et NFP partagent la même passion pour la communauté du hockey et son développement, quels que soient le niveau, le sexe et l'âge des joueurs. Nous desservons près de 100 associations sportives dans toute l'Amérique du Nord, avec une communauté comptant plus de 200 000 participants actifs et leurs familles. Travailler en collaboration avec NFP nous permettra de mieux répondre à leurs besoins et d'avoir un impact important sur les communautés locales. »

