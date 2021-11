NFP au Canada et Loadsure annoncent un partenariat en vue d'offrir une solution numérique innovante pour l'assurance des marchandises et des expéditeurs

Cette collaboration fournira une couverture fondée sur l'IA aux clients canadiens de NFP qui expédient des marchandises au pays et tout type de cargaison partout dans le monde

NEW YORK, Le 18 novembre 2021 /CNW/ - Courtier d'assurance et consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers au Canada, NFP a annoncé aujourd'hui que ses bureaux canadiens avaient formé un partenariat stratégique exclusif avec la société Loadsure basée au Royaume-Uni. Grâce à cette relation, Loadsure fournira une couverture instantanée et sur demande des marchandises et des expéditeurs aux clients logistiques canadiens de NFP qui expédient des marchandises partout dans le monde, y compris à l'échelle nationale, un avantage important dans un contexte où la difficulté d'obtenir une couverture suffisante et en temps opportun a contribué à une crise de sous-assurance.

Loadsure est un agent général gestionnaire de technologie en assurance international et un mandataire de la Lloyds of London. La société fournit une solution numérique liée à une interface de programmation d'applications (API) de bout en bout (de la tarification des primes au paiement des réclamations), éliminant les coûts supplémentaires liés à la souscription classique de risques de faible complexité et au traitement des réclamations. Grâce à la plateforme numérique Loadsure, NFP est en mesure de déployer cette solution de pointe auprès des courtiers de détail, voire de l'intégrer au flux de travail des assurés, leur permettant de faire face aux expositions aux risques et de protéger la durabilité de leur entreprise rapidement et de manière rentable.

« À NFP, nous nous efforçons de répondre à tous les besoins de nos clients en matière de gestion du risque en appliquant des stratégies avant-gardistes et originales, a déclaré Tracy McLean, vice-présidente principale, Assurance logistique mondiale. En tant qu'organisation, nous apprécions la moindre occasion de mettre en valeur des outils qui équipent nos clients de solutions uniques.

L'ajout de la capacité de Loadsure d'intégrer l'analyse des données, en temps réel, au secteur du fret maritime complète nos autres partenariats stratégiques, ce qui nous permet de fournir des recommandations innovantes et de première qualité à nos clients canadiens du secteur maritime. »

En établissant un partenariat avec la plateforme en ligne de Loadsure, les clients de NFP peuvent simplement répondre à quelques questions, obtenir un devis, s'engager et profiter d'une couverture en 40 secondes ou moins, tout en ayant accès au service de réclamation haut de gamme et automatisé de Loadsure.

« Tous les jours, des millions de chargements sont transportés sous-assurés ou sans assurance, a déclaré Johnny McCord, chef de la direction de Loadsure. Cette réalité préjudiciable aux entreprises n'existe qu'en raison du fait que les processus d'assurance traditionnels ne sont tout simplement pas en mesure de répondre aux besoins juste-à-temps des courtiers, des expéditeurs et des transporteurs. De plus, la souscription à forte intensité de main-d'œuvre rend la couverture transactionnelle extrêmement onéreuse. Grâce à l'IA et à l'automatisation, nous garantissons le risque en temps réel, offrant une couverture instantanée et une tarification détaillée qui peuvent réduire jusqu'à 80 % les coûts de couverture par chargement. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 800 employés basés au Canada, de plus de 6 000 employés à travers le monde, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP est le cinquième plus important courtier en avantages sociaux en termes de chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), le dixième plus grand courtier en assurance IARD (Insurance Journal) et le douzième plus important courtier en assurances mondial (Best's Review).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site NFP.ca .

À propos de Loadsure

Agent général gestionnaire de technologie en assurance international et mandataire de la Lloyds of London, Loadsure tire parti de l'IA et de l'automatisation pour offrir une première dans le secteur : une assurance numérique tous risques avec paiement à l'utilisation destinée aux courtiers, aux expéditeurs et aux transporteurs. Grâce au site Loadsure.net, aux partenaires-assureurs et aux meilleures plateformes de systèmes de gestion du transport, la couverture transactionnelle peut être automatisée, ou obtenue en moins de 40 secondes, avec le règlement des réclamations en quelques minutes. Visitez le site loadsure.net .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: CONTACT : Heather Valle, [email protected], https://www.nfp.com

Liens connexes

https://www.nfp.com