NFP acquiert Indemnis Trade Risk Management Limited pour accroître ses capacités d'assurance multirisque

Cette acquisition permet à NFP d'ajouter des solutions d'assurance-crédit à son offre croissante d'assurances IARD

NEW YORK, 10 février 2020 /CNW/ - NFP, courtier d'assurance et expert-conseil de premier plan offrant une panoplie de solutions - avantages sociaux, assurances IARD, régimes de retraite et régimes particuliers - a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Indemnis Trade Risk Management Limited (Indemnis) lors d'une transaction conclue le 10 décembre 2019.

Indemnis, une entreprise qui mène ses activités au Canada et aux États-Unis et dont le siège social canadien est situé à Toronto, en Ontario, est un courtier d'assurances IARD spécialisé dans l'assurance-crédit et l'assurance contre les risques politiques. L'approche consultative de l'entreprise aide ses clients à se protéger contre les pertes sur créances catastrophiques, tout en leur permettant d'améliorer leurs mécanismes de liquidité et de financement, d'étendre leurs activités à de nouveaux segments, pays et clients en toute sécurité, de renforcer leurs contrôles de gestion des risques commerciaux et de gérer des risques complexes sur le plan politique. Tom Leonard, directeur d'Indemnis, sera le chef des services professionnels de la division du crédit commercial et du risque politique de NFP.

« Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à l'équipe d'Indemnis chez NFP alors que nous continuons d'élargir nos capacités spécialisées d'assurances IARD », a déclaré Henry Lombardi, vice-président directeur et chef de la division d'assurances IARD de NFP. « Alors que nous continuons d'accroître notre présence en Amérique du Nord, nous cherchons à améliorer le soutien que nous offrons à nos clients pour leurs activités internationales. Les solutions que Tom et son équipe sont en mesure de fournir rendront nos clients plus résilients et appuieront leur capacité à développer leur entreprise. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à PFN et de contribuer à leur croissance continue dans le domaine spécialisé des assurances IARD », a déclaré Tom Leonard, directeur d'Indemnis. « Nous sommes fiers de ce que nous avons bâti et nous sommes impatients d'étendre la portée de notre expertise spécialisée en collaboration avec les bureaux de PFN partout aux États-Unis et au Canada. »

NFP est un courtier d'assurance et expert-conseil de premier ordre offrant, par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées, des solutions spécialisées en assurances IARD (incendie, accidents, risques divers), avantages sociaux collectifs, régimes collectifs de retraite et régimes clients particuliers. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de ses employés, plus de 5 600 à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à ses relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement cotés. NFP est le 5e courtier en avantages sociaux par son chiffre d'affaires mondial, le 6e courtier privé établi aux États-Unis, le 8e courtier d'assurance où il fait meilleur travailler (Business Insurance), le 10e courtier en assurances IARD en importance (Insurance Journal) et le 13e courtier mondial en assurances (Best's Review).

