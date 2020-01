NFP acquiert Benefit Services, Inc., dopant ses capacités dans le domaine des régimes d'avantages sociaux et de retraite collectifs

Cette acquisition vient conforter l'élan de croissance de NFP au Canada

NEW YORK, 6 janvier 2020 /CNW/ - NFP, courtier d'assurance et expert-conseil de premier plan offrant une belle panoplie de solutions -- avantages sociaux, assurances IARD, régimes de retraite et régimes particuliers --, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Elective Benefit Services, Inc. (Elective Benefit) dans le cadre d'une transaction clôturée le 12 juin 2019.

Elective Benefit, établie à Waterloo (Ontario), spécialisée dans les régimes d'avantages sociaux collectifs et la planification de la retraite, compte plus de vingt ans d'expérience de la prestation de services de consultation, de planification financière et de soutien administratif à ses clients. Son expertise en avantages sociaux collectifs et planification de la retraite collective cadre bien avec l'objectif que poursuit NFP et qui consiste à élargir et à diversifier son offre en la matière au Canada. Aux termes de cette transaction, Harold McAdam, président d'Elective Benefit, a rejoint NFP au Canada, en tant que directeur, relevant de Dean Howard, directeur général chargé du portefeuille avantages sociaux et retraite chez NFP Canada.

« Harold apporte près de 30 ans d'expérience du domaine de la retraite et des avantages sociaux, gérant des régimes collectifs spécialisés pour le compte d'organisations des plus diverses. Nous sommes ravis d'accueillir Harold et son équipe de producteurs d'assurance très respectés et très performants au sein de NFP », a déclaré Greg Padovani, président du NFP au Canada.

Abondant dans le même sens, McAdam a déclaré : « NFP entend continuer d'investir dans les offres avantages sociaux, preuve de son engagement à offrir des solutions et des services de premier ordre. Cette volonté cadre parfaitement avec les valeurs et la philosophie qui sont les nôtres depuis des décennies. Nous sommes ravis de faire partie de NFP, de contribuer à sa croissance formidable au Canada et d'accéder à des ressources qui nous permettront de rehausser les services exceptionnels, que nos clients apprécient, dans les domaines de la planification de la retraite collective et de la consultation. »

NFP est un courtier d'assurance et expert-conseil de premier ordre offrant, par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées, des solutions spécialisées en assurance IARD (incendie, accidents, risques divers), avantages sociaux collectifs, régimes collectifs de retraite et régimes clients particuliers. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de ses employés -- plus de 5 600 à l'échelle mondiale --, à des investissements dans des technologies novatrices et à ses relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement cotés. NFP est le 5e courtier en avantages sociaux par son chiffre d'affaires mondial, le 6e courtier privé établi aux États-Unis, le 8e courtier d'assurance où il fait meilleur travailler (Business Insurance), le 10e courtier en assurances IARD en importance (Insurance Journal) et le 13e courtier mondial en assurances (Best's Review).

