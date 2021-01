L'entreprise continue de mettre l'accent sur la croissance de services spécialisés offerts par des équipes d'experts grâce à des embauches stratégiques au Canada

NEW YORK, 12 janvier 2021 /CNW/ - NFP , un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui qu'Evan Garner et Joe Seeger se sont joints à l'entreprise à titre de directeurs généraux. Ils dirigeront le nouveau groupe de solutions pour la gestion du risque complexes au Canada, qui offre aux entreprises des secteurs de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'énergie et des services publics, de l'énergie renouvelable et des transports des solutions pour atténuer divers risques, notamment ceux qui concernent la responsabilité de gestion, l'ingénierie des risques, l'analytique et les sociétés captives, pour compléter ses services traditionnels d'assurance de dommage.

Evan Garner se joint à NFP avec plus de 15 ans d'expérience en gestion des risques au sein de différents secteurs, notamment le transport ferroviaire, la fabrication lourde, la vente au détail et l'immobilier. Joe Seeger possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des ressources naturelles, notamment dans le domaine de la surveillance des programmes d'assurance, de la gestion des réclamations, de l'élaboration de programmes de gestion des risques d'entreprise ainsi que de la mise en œuvre et de l'utilisation de sociétés captives. Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, Evan Garner et Joe Seeger travailleront ensemble en vue d'accélérer les efforts déployés par NFP pour établir un groupe de solutions pour la gestion du risque complexes de premier plan sur le marché au Canada.

« Nous continuons de mettre l'accent sur la croissance de nos services spécialisés et de fournir aux clients les renseignements précis et l'accès aux marchés dont ils ont besoin, a déclaré Henry Lombardi, vice-président directeur et chef de la division IARD de NFP. Accueillir Evan et Joe est une excellente façon de commencer l'année, et nous sommes impatients de les voir contribuer au développement de nos services spécialisés. »

« Je me réjouis à l'idée de me joindre à NFP et de faire partie de ses services spécialisés en pleine croissance, a déclaré Evan Garner. Aujourd'hui plus que jamais, les clients ont besoin de se démarquer sur le marché. Seule une expertise spécialisée peut permettre aux organisations de s'adapter aux risques actuels de façon efficace. J'ai hâte de travailler au sein d'une entreprise et d'une équipe disposant des ressources et de la volonté nécessaires pour offrir cette valeur aux clients. »

« Je suis ravi de me joindre à une entreprise qui s'est engagée à développer l'expertise spécialisée dont ses clients ont besoin, surtout dans les secteurs essentiels à l'économie canadienne, a déclaré Joe Seeger. NFP une entreprise dynamique dont l'objectif et les ressources sont essentiels à la croissance. J'ai hâte de bâtir quelque chose d'unique au sein de l'équipe. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

Visitez NFP.com pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

Renseignements : Heather Vale, [email protected] , https://www.nfp.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Liens connexes

https://www.nfp.com