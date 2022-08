M. Pardo apporte à l'équipe Solutions de risques complexes de NFP au Canada son expérience spécialisée du secteur.

TORONTO, le 3 août 2022 /CNW/ - NFP, un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Javier Pardo à titre de vice-président principal, groupe Solutions de risques complexes de NFP au Canada. À ce titre, M. Pardo servira les clients des secteurs mondiaux du pétrole et du gaz en les aidant à instaurer des stratégies personnalisées d'atténuation des risques. Il mettra également en place de nouvelles activités et dirigera des projets spéciaux. M. Pardo relèvera de Joe Seeger, directeur général du groupe Solutions de risques complexes.

« Je suis heureux d'accueillir Javier (Hobby) au sein de notre groupe Solutions de risques complexes, où il apportera une valeur ajoutée considérable, au sein de l'entreprise aussi bien qu'à nos clients, a déclaré M. Seeger. Les entreprises de l'industrie pétrolière et gazière sont aux prises avec un ensemble de risques complexes et intégrés - notamment économiques, environnementaux et opérationnels - qui touchent tous les aspects de leurs activités. Hobby possède l'expérience de vétéran du secteur nécessaire pour appuyer efficacement ces clients de NFP en dirigeant l'élaboration de stratégies de prévention des pertes et de solutions réfléchies de gestion et de planification des risques. »

M. Pardo quitte Parkland Fuel Corporation, où il occupait le poste de directeur des assurances, pour se joindre à NFP. Auparavant, il a occupé divers postes en assurance et en évaluation et gestion des risques, notamment à CNOOC, ENMAX, et Shell International. M. Pardo a obtenu un baccalauréat en gestion avec une spécialisation en gestion de risques et en marketing à l'Université de Calgary. Il est également titulaire d'un diplôme en affaires de l'Université Queen's. En tout, il apporte à son nouveau rôle au sein de NFP plus de deux décennies d'expérience dans l'évaluation et la gestion des risques et la prévention des pertes.

« Je suis ravi de me joindre au groupe Solutions de risques complexes de NFP, qui connaît une croissance rapide. Il s'agit d'une équipe exceptionnelle d'experts, dont plusieurs avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer au cours de ma carrière, a affirmé M. Pardo. Je suis impatient de relever les défis uniques auxquels nos clients de l'industrie pétrolière et gazière sont confrontés dans le contexte macroéconomique actuel en leur proposant des solutions d'assurance dommages sur mesure. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, de plus de 6 900 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site NFP.ca.

