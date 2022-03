Cet ajout à l'équipe Solutions de risques complexes au Canada apporte une expérience mondiale importante dans les secteurs pétrolier et gazier, minier, de l'énergie et de l'assurance maritime.

NEW YORK, 10 mars 2022 /CNW/ - NFP, courtier d'assurance et consultant de premier plan, qui fournit des solutions en matière d'assurance dommages, d'avantages sociaux, de retraite et de solutions pour particuliers, a annoncé aujourd'hui avoir embauché Grant Smith en tant que premier vice-président. À ce titre, M. Smith aidera les clients des secteurs mondiaux du pétrole et du gaz, de l'électricité, des mines et de l'assurance maritime à relever leurs défis les plus complexes grâce à des stratégies personnalisées d'atténuation des risques. Il relèvera de Joe Seeger, directeur général du groupe Solutions de risques complexes au Canada.

« Grant Smith est un excellent ajout au groupe Solutions de risques complexes de NFP, a déclaré M. Seeger. Il est un leader très motivé et orienté vers les résultats, qui a fait ses preuves dans la constitution et la gestion d'équipes multidisciplinaires dans des milieux concurrentiels. Il possède un solide réseau de relations au Canada et à l'étranger, et une connaissance approfondie de la responsabilité contractuelle et des couvertures d'assurance ».

M. Smith se joint à NFP après avoir travaillé pour EQUA Specialty Risk Partners Corporation, où il était associé directeur - Ouest du Canada. Auparavant, il a travaillé pour Braemar Technical Services Ltd. en Alberta, au Canada, où il occupait jusqu'à tout récemment le poste de chef de la direction. En plus de détenir un baccalauréat en droit commercial et un titre de professionnel d'assurance agréé de l'Institut d'assurance du Canada, M. Smith apporte à son nouveau rôle au sein de NFP près de 25 ans d'expérience en évaluation des risques, en prévention des pertes et en règlement des sinistres.

« Je suis ravi de rejoindre le groupe Solutions de risques complexes de NFP, qui connaît une croissance rapide. C'est une équipe exceptionnelle qui fait preuve de professionnalisme, de transparence et d'intégrité, a déclaré M. Smith. Tout au long de ma carrière, j'ai choisi de travailler au sein d'organisations qui accordent la priorité aux membres de leur personnel et à leurs clients, de sorte que la culture "Les gens d'abord" de NFP me convient tout naturellement ».

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan, qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite ainsi que des solutions pour particuliers, par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, de plus de 6 600 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP est au 5e rang des courtiers en avantages sociaux pour ce qui est du chiffre d'affaires mondial, au 7e rang des courtiers privés dont le siège social est aux États-Unis, au 9e rang des meilleurs employeurs dans le secteur de l'assurance et au 13e rang des courtiers d'affaires américain, selon Business Insurance; elle est au 10e rang des agences d'assurance des entreprises pour ce qui est du chiffre d'affaires en matière d'assurance dommages et au 10e rang des agences d'assurance dommages, selon Insurance Journal; et elle est au 13e rang des courtiers d'assurance au monde, selon Best's Review).

