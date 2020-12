L'ajout de professionnels expérimentés cadre avec l'objectif de NFP d'aider les clients à composer avec des défis et des risques diversifiés et de plus en plus complexes.

NEW YORK, 22 décembre 2020 /CNW/ - NFP, un courtier et conseiller en assurances de premier plan qui offre des solutions d'avantages sociaux collectifs, d'assurance de dommages, de régime de retraite et d'assurance individuelle, a annoncé aujourd'hui qu'elle a accueilli plus de 500 professionnels au sein de la société en 2020. NFP continue de se concentrer sur la création d'équipes d'experts dans tous les secteurs d'activité, en recrutant des leaders axés sur le marché pour aider les sociétés de divers secteurs à gérer des risques complexes. Par conséquent, les clients actuels et futurs de NFP ont la possibilité de répondre à une grande variété de besoins d'assurance par l'intermédiaire d'une organisation intégrée et collaborative.

Les personnes suivantes se sont jointes à l'équipe de NFP en 2020 :

Akhil Chopra , directeur général, chef des services professionnels en cyberresponsabilité

, directeur général, chef des services professionnels en cyberresponsabilité Elissa Doroff , directrice générale, chef de la cybertechnologie

, directrice générale, chef de la cybertechnologie Jonathan Franznick , premier vice-président, Gestion et responsabilité professionnelle, chef du contentieux

, premier vice-président, Gestion et responsabilité professionnelle, chef du contentieux Lauren Kim , première vice-présidente, Groupe des institutions financières

, première vice-présidente, Groupe des institutions financières Patrick Lundy , premier vice-président, Fabrication et Immobilier, Canada

, premier vice-président, Fabrication et Immobilier, Andrew Pendergast , premier vice-président, chef des services professionnels en responsabilité civile de la société d'acquisition à vocation spéciale et de la société en nom collectif

, premier vice-président, chef des services professionnels en responsabilité civile de la société d'acquisition à vocation spéciale et de la société en nom collectif Charles Sternberg , premier vice-président, Solutions d'évaluation des risques liés aux fusions et acquisitions, Chef de l'assurance dommages de base

, premier vice-président, Solutions d'évaluation des risques liés aux fusions et acquisitions, Chef de l'assurance dommages de base Tyson Stevenson , directeur général, chef des ventes de la région de l'Ouest

, directeur général, chef des ventes de la région de l'Ouest Tracy Stopford , directrice générale, cochef du Collectif en stratégie de risque et d'assurance

, directrice générale, cochef du Collectif en stratégie de risque et d'assurance Bryan Tackett , vice-président, Groupe des institutions financières

, vice-président, Groupe des institutions financières Kara Tencellent , directrice générale, cochef du Collectif en stratégie de risque et d'assurance

, directrice générale, cochef du Collectif en stratégie de risque et d'assurance Peter Veillette , vice-président, Groupe des institutions financières

, vice-président, Groupe des institutions financières H. David Wood , directeur général, bureaux du Sud-Ouest

« Nous prenons de l'expansion de nombreuses façons, notamment grâce à l'ajout d'experts spécialisés au sein de notre entreprise, a déclaré Doug Hammond, président et chef de la direction de NFP. Notre succès, qui nous a permis d'ajouter des professionnels qui ont une connaissance très ciblée des marchés clés, ainsi qu'une expérience qui a aidé de grandes entreprises à gérer des risques complexes et à saisir des occasions, s'ajoute à nos activités de fusions et acquisitions, qui ont donné lieu à 16 acquisitions en 2020. Nous sommes fiers que notre culture axée sur les gens soit attrayante et que les gens voient la voie de la croissance chez NFP. »

« La concurrence pour les talents comporte toujours des défis, mais la concurrence pour les talents spécialisés est souvent encore plus difficile, a déclaré Ginnette Quesada-Kunkel, vice-présidente exécutive et directrice principale des ressources humaines. Comme la demande pour des spécialistes est forte, nous devons créer une occasion attrayante qui reflète la valeur que nous accordons à la culture et à la croissance. En tant que l'un des cinq meilleurs endroits pour travailler dans le domaine de l'assurance, nous continuerons de peaufiner nos efforts en mettant l'accent sur la prestation de l'expertise, des connaissances et des capacités dont nos clients ont besoin pour prospérer. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

Visitez NFP.com pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

