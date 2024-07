GUANGZHOU, Chine, le 1er juill. 2024 /CNW/ - Un reportage de GDToday

Le lien Shenzhen-Zhongshan, le dernier pont en Chine à établir des records, entrera en service à 15 h le 30 juin. S'étendant sur plus de 24 kilomètres au-dessus de la mer et coûtant 6,7 milliards de dollars américains, ce pont est l'un des passages maritimes les plus sophistiqués jamais construits.

News Xplained | Le mégapont le plus récent du sud de la Chine peut-il répondre aux attentes?

Ce gigantesque projet devrait permettre aux villes reliées de croître comme jamais auparavant. Mais ce colosse coûteux peut-il vraiment répondre aux attentes? Cet épisode de News Xplained le découvrira.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2451507/GDToday_NewsXplained_Mega_Bridge.mp4

