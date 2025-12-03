CHICAGO, 3 décembre 2025 /CNW/ - Neusoft Medical Systems Co., Ltd. (« Neusoft Medical »), un leader mondial de l'imagerie médicale, présente son portefeuille complet d'innovations en matière de soins de santé intelligents lors de l'assemblée annuelle 2025 de la Radiological Society of North America (RSNA). Le point saillant de l'exposition est le lancement révolutionnaire du NeuViz P10, le premier tomodensitogramme à comptage photonique et à couverture large de 8 cm au monde. Plusieurs autres systèmes d'imagerie haut de gamme et solutions cliniques intégrées par l'IA sont également présentés.

Le kiosque de Neusoft Medical au salon RSNA 2025 présente les dernières innovations de l’entreprise en matière d’imagerie.

La démonstration en direct présente un écosystème d'imagerie intelligente à cycle complet couvrant le dépistage, le diagnostic, le traitement, la réadaptation et la recherche, offrant une voie efficace et connectée vers des résultats cliniques améliorés.

« Nous sommes honorés de présenter des technologies de pointe qui offrent des performances d'imagerie supérieures et des soins intelligents sur cette scène mondiale », a déclaré Zhang Dan, vice-président de Neusoft Medical et directeur général de l'International Business Center. « De la technologie révolutionnaire de TDM à comptage photonique NeuViz P10 à nos plateformes cliniques complètes axées sur l'IA, chaque innovation repose sur des renseignements approfondis sur les besoins des utilisateurs. Nous sommes déterminés à fournir à nos partenaires mondiaux des outils qui améliorent l'efficacité du flux de travail, l'exactitude du diagnostic et l'accessibilité des soins de santé. »

Les principaux produits sont les suivants :

TDM à comptage photonique NeuViz P10 : Ce système comprend un détecteur avancé de tellure de cadmium-zinc (CZT) à semi-conducteur avec une couverture de 8 cm, offrant une résolution spatiale de 50 lp/cm, une dose de rayonnement considérablement réduite et une imagerie multiénergie précise pour une caractérisation supérieure des tissus.

Ce système comprend un détecteur avancé de tellure de cadmium-zinc (CZT) à semi-conducteur avec une couverture de 8 cm, offrant une résolution spatiale de 50 lp/cm, une dose de rayonnement considérablement réduite et une imagerie multiénergie précise pour une caractérisation supérieure des tissus. NeuViz Spire Max+ CT : Cette série TDM haut de gamme de 256 coupes intègre une technologie porteuse de métaux liquides avec une grande capacité thermique et une numérisation à faible dose de 70 kV, soutenue par une plateforme NeuAI intégrée qui améliore l'efficacité du flux de travail.

Cette série TDM haut de gamme de 256 coupes intègre une technologie porteuse de métaux liquides avec une grande capacité thermique et une numérisation à faible dose de 70 kV, soutenue par une plateforme NeuAI intégrée qui améliore l'efficacité du flux de travail. NeuMR 3.0T : Ce premier système d'IRM de recherche moléculaire complet de Chine permet l'imagerie métabolique moléculaire grâce à du matériel novateur et à une reconstruction intégrée par l'IA, faisant progresser la recherche en médecine de précision.

Ce premier système d'IRM de recherche moléculaire complet de Chine permet l'imagerie métabolique moléculaire grâce à du matériel novateur et à une reconstruction intégrée par l'IA, faisant progresser la recherche en médecine de précision. NeuAngio-CT : Les solutions de diagnostic et de traitement interventionnels multimodalités à guichet unique intègrent des voies spécialisées pour les douleurs thoraciques, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes et l'oncologie, ce qui simplifie le parcours du patient, de la planification à l'évaluation.

Les derniers systèmes haut de gamme de Neusoft Medical gagnent rapidement en popularité à l'échelle mondiale, et les installations augmentent dans le monde entier. L'entreprise sert maintenant des clients dans plus de 120 pays, avec des déploiements cumulatifs dépassant 50 000 unités. Les offres haut de gamme donnent de bons résultats sur les marchés développés : de multiples systèmes DSA ont été installés dans les principaux centres médicaux européens; des systèmes de TDM sont adoptés par des hôpitaux privés et universitaires en Europe de l'Est et au-delà; et des produits d'IRM sont déployés de façon séquentielle. Cet élan souligne la reconnaissance du leadership technologique et de la qualité des produits de Neusoft Medical auprès des clients de premier plan à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus : www.neusoftmedical.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2836234/Image.jpg

SOURCE Neusoft Medical Systems Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Xin Chen, [email protected]